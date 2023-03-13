Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 13 Mart puan durumu!
"Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı?" sorusu haftanın ilk günüyle izleyiciler tarafından merak konusu olmaya başladı. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yarışmanın birincisi arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 13 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, günün birincisi...
"Gelinim Mutfak'ta kim birinci oldu, kazandı?" sorusu 13 Mart Pazartesi günü itibarıyla sorgulanmaya başladı. Kanal D'de Nursel Engin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında günün birincisi merak konusu oluyor. Hafta İçi her gün yayınlanan programda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 13 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, günün birinci ismi...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI? (13 MART)
Bugün Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin az sonra haberimizde yer alacak. Gelinim Mutfakta'ya deprem dolayısıyla ara verildi. 6 Şubat itibariyle yayına ara verilen yarışma programına 27 Şubat itibariyle başlandı.
GELİNİM MUTFAKTA KİMLER YARIŞIYOR?
Hatice (kayınvalidesi Hüsniye ile birlikte)
Özlem (kayınvalidesi Nurten ile birlikte)
Rabia (kayınvalidesi Yasemin ile birlikte)
Merve (kayınvalidesi Türkan ile birlikte)
10 MART ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
10 Mart Perşembe günü çeyrek altını kazanan gelin Özlem oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta 13 Mart puan durumu!
- Kamu Çerçeve Protokolü 2023 ne zaman imzalanacak? Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmeleri bitti mi?
- TOKİ İSTANBUL KURA TARİHİ AÇIKLANDI! TOKİ Arnavutköy kura çekilişi ne zaman 2023? Başakşehir, Esenler, Tuzla...
- TOGG FİYAT LİSTESİ 2023 | Yerli otomobil TOGG satışa çıktı mı, nasıl alınır, fiyatı ne kadar? Ön sipariş başvuru formu...
- LGS BAŞVURU KILAVUZU 2023 | MEB LGS başvuruları BAŞLADI mı, ne zaman? Liselere Geçiş Sistemi merkezi sınav tarihi...
- LGS sınavı ne zaman 2023? Deprem bölgesinde LGS yapılacak mı, hangi illerde? Bakan Özer son dakika açıkladı!
- TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 2023 TOKİ Müstakil arsa kazananların İSİM LİSTESİ! Bingöl, Afyonkarahisar, Kırşehir, Erzincan...
- OSCAR ÖDÜLÜ KAZANAN EN İYİ FİLM 2023! Everything Everywhere All at Once (Her Şey Her Yerde Aynı Anda) hangi platformda, konusu nedir?
- TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | Tekirdağ Çorlu 2+1,3+1 TOKİ kura sonuçları 2023! Kazananların isimleri...
- POMEM sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? 29. dönem POMEM mülakat sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
- MEB-EKYS sınavı ne zaman yapılacak 2023? MEB-EKYS ne zamana ertelendi, iptal mi?
- ALES geç başvuruları ne zaman bitecek? 2023 ÖSYM ALES sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?