Yalı Çapkını 23.bölüm full HD CANLI İZLE! 10 Mart Yalı Çapkını yeni bölüm canlı yayın tek parça izle!

YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Fuat ve Asuman'ın arasının bozuk olduğunu öğrenen Halis Ağa, Seyran'ı yanına çağırarak ondan bu konuda destek ister. Durumu öğrenen Ferit ise hızlıca bir plan yapar.