Yalı Çapkını 23.bölüm full HD CANLI İZLE! 10 Mart Yalı Çapkını yeni bölüm canlı yayın tek parça izle!
Yalı Çapkını 23. bölüm canlı izle araştırmaları arama motorlarında hız kazandı. Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor’un paylaştığı dizinin yeni bölümü 10 Mart Cuma günü (bugün) ekranlara gelecek. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, Yalı Çapkını tek parça izle konularını araştırıyor. İşte detaylar...
Yalı Çapkını 23.bölüm full HD izle! Star TV ekranlarının fenomen dizisi Yalı Çapkını her hafta Cuma günleri izleyicisiyle buluşuyor.Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu gibi isimlerin yer aldığı yapım reyting rekorları kırıyor. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, Yalı Çapkını 23. Bölüm izle linki için araştırmalarına başladı. İşte, Yalı Çapkını yeni bölüm canlı yayın izleme ekranı!
YALI ÇAPKINI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
"Yalı Çapkını" dizisi her cuma 20:00'de STAR TV izleyicisiyle buluşuyor.
STAR TV YALI ÇAPKINI İZLE!
10 Mart ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinin 23.bölümünü kaçırmak istemeyenler aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilir.
YALI ÇAPKINI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Fuat ve Asuman'ın arasının bozuk olduğunu öğrenen Halis Ağa, Seyran'ı yanına çağırarak ondan bu konuda destek ister. Durumu öğrenen Ferit ise hızlıca bir plan yapar.
Öte yandan Defne de Seyran'ın projeden çekilmesiyle ilgili İfakat ve Gülgün'le konuşmaya gelir. Kazım ise arazi ile ilgili planlarını yürütmeye kararlıdır.
Ferit'in planıyla bir araya gelen Suna-Abidin, Ferit-Seyran, Asuman ile Fuat'ın kısa tatilinde önemli kararlar da alınacaktır.
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- Yalı Çapkını 23.bölüm full HD CANLI İZLE! 10 Mart Yalı Çapkını yeni bölüm canlı yayın tek parça izle!
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