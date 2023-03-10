10 Mart 2023, Cuma
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Ateş Kuşları 7.BÖLÜM CANLI İZLE ATV! Ateş Kuşları yeni bölüm full tek parça izle!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.03.2023
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Ateş Kuşları 7.BÖLÜM CANLI İZLE ATV! Ateş Kuşları yeni bölüm full tek parça izle!

atv'nin yeni dizisi Ateş Kuşları yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin dikkatini çekiyor. Hande Soral ve Görkem Sevindik gibi yıldız oyuncuların rol aldığı Ateş Kuşları'nın 7. bölümü ile ilgili detaylar araştırılıyor. Dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, Ateş Kuşları yeni bölüm full tek parça izle ekranını sorguluyor. İşte, ATV canlı yayın ekranı

Ateş Kuşları yeni bölüm full tek parça izle! Farklı hikayesiyle dikkat çeken ve atv ekranlarınının yeni dizisi Ateş Kuşları, 7. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin 10 Mart Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde neler yaşanacağı merak konusu oluyordu. İzleyiciler, dizi hakkında detayları sorgulamaya başladı.İşte, Ateş Kuşları 7.bölüm izleme ekranı!

ATEŞ KUŞLARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Ateş Kuşları dizisi her hafta Cuma günü saat 20:00 'da ATV'de ekranlara geliyor.

Ateş Kuşları dizisi 7. bölüm izlemek için tıklayın

ATEŞ KUŞLARI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

"Çatal da olsa insan kendi oğluna kıyamıyormuş."

Gülayşe, bir seçim yapmak zorunda

Gülayşe, bir yanda âşık olduğu Barbaros diğer yanda Zümrüt'ün Çatal tehdidi ile iyice köşeye sıkışır. Seçim yapmak zorundadır.

Gülayayşe'nin Barbaros hayali

Gülayşe, bir gün bile olsa Barbaros'la hayalini kurduğu aşk masalını yaşamak ister. Bir erkekle ilk kez yemeğe çıkacaktır. Heyecan içinde hazırlıklara başlar. Ama Gülayşe'yi bekleyen gerçekler bu masalı, uyanmak isteyeceği bir kabusa çevirecektir.

Nizam, yıllar sonra televizyon karşısında

Nizam'ın beklediği o gün nihayet gelir. Televizyon karşısındadır. Gözyaşları içinde yıllardır kayıp olan kızına seslenir. Artık kaçış yoktur. Mercan, Zıpkın'ı daha fazla oyalayamaz. Nizam'a her şeyi anlatmak için kapıdadır!

Barbaros, Çatal'ın oğlu olduğunu öğrenecek mi?

Şirin, biricik oğlu Barbaros'uyla hasret giderirken Çatal ve Vefa gölge gibi önlerine çıkar. Ama hiç beklemediğimiz bir şekilde Çatal silahını Barbaros'a değil Vefa'ya doğrultur. Çünkü Barbaros, Çatal'ın oğludur! Barbaros Çatal'ın oğlu olduğunu öğrenecek mi?

Küçük Mercan'ın gelecek hayalleri

Geçmişte ise Mercan, Köksüzler için büyüdükleri zamana dair gelecek hayalleri kurar. Sanki bu günleri görmüş gibi Gülayşe'nin karşısına çıkacak olan erkekten bahseder, yaşayacakları acılardan habersiz…

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