Kısmetse Olur 67-68.BÖLÜM İZLE! 7 Mart Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm yayınlandı mı?
Kısmetse Olur 67.bölüm izleme ekranı programın takipçileri tarafından sorgulanıyor. 5 yıl aradan sonra ekranlara geri dönen Kısmetse Olur Aşkın Gücü, büyük bir ilgiyle izleniyor. Öykü Serter'in sunumuyla YouTube üzerinden yayınlanan programın yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, "Kısmetse Olur yeni bölüm yayınlandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm izle! Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur bugün 67.bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Yeni bölümleri ilgiyle takip edilen program YouTube üzerinden yayınlanıyor. Peki, Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölümde neler olacak? İşte, Kısmetse Olur Aşkın Gücü 67-68. bölüm izleme ekranı!
KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?
Kısmetse Olur haftanın 6 günü YouTube'da yayınlanıyor. Kısmetse olur Pazar günleri hariç her gün izleyicilerle buluşuyor. Kısmetse Olur yeni bölümleri her gün saat 18.30'da yayınlanıyor.
Youtube üzerinden Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yeni bölümler saat 18.30'da ekranlara geliyor. Yarışma Pazar günü yayınlanmıyor.
Kısmetse Olur Yarışma programında genellikle Cumartesi günleri haftanın birincisi belirlenirken Pazartesi günü ise eleme heyecanı yaşanıyor.
KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI
Gelin adayları: Şeydanur, Simge, Buse, Yaren, Cansel, Elif, Rotinda ve Ayşenur.
Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Ozan, Batuhan ve Oğulcan.
KISMETSE OLUR 67.BÖLÜM İZLE!
Kısmetse Olur 67. bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Kısmetse Olur Aşkın Gücü 67.bölümü Youtube üzerinden izleyebilirsiniz.
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- Kısmetse Olur 67-68.BÖLÜM İZLE! 7 Mart Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm yayınlandı mı?
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