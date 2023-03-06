06 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Gelinim Mutfakta 6 Mart PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

Gelinim Mutfakta 6 Mart PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.03.2023
ABONE OL
Gelinim Mutfakta 6 Mart PUAN DURUMU | Gelinim Mutfakta bugün kim 1. oldu? Çeyrek altını kim kazandı?

"Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı?" sorusu programın takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yarışmanın birinci izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 6 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, detaylar...

6 Mart 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu! Kanal D'de Nursel Engin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışması, geniş ir izleyici kitlesine sahip. Hafta İçi her gün yayınlanan programda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Peki, Gelinim Mutfakta 6 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, bugünün puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU? 6 MART 2023

Gelinim Mutfakta yarışmasında ara final haftasında 30 altın bilezik ve 20 çeyrek altının verilecek. 6 Mart günün birincisi Merve oldu.

Rabia:15

Hatice:8

GELİNİM MUTFAKTA 3 MART KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün kuraya kalan gelinler yine Hatice ve Özlem oldu. 3 Mart Cuma gününün kazananı ve haftanın beşinci gününün birincisi kayınvalidelerden toplam 15 puan alan Hatice oldu.

ARA FİNAL ÇEYREK LİSTESİ

1. GÜN (30 Ocak) - Hatice

2. GÜN (31 Ocak) - Merve

3. GÜN (1 Şubat) - Merve

4. GÜN (2 Şubat) - Rabia

5. GÜN (3 Şubat) - Özlem

6. GÜN (27 Şubat) - Rabia

7. GÜN (28 Şubat) - Hatice

8. GÜN (1 Mart) - Hatice

9. GÜN (2 Mart) - Özlem

10. GÜN (3 Mart) - Hatice

11. GÜN (6 Mart) - Merve

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA