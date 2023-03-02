Kısmetse Olur Onur Alp kimdir? Kısmetse Olur yeni damat adayı Onur Alp nereli, kaç yaşında? İşte instagram hesabı

"Kısmetse Olur Onur Alp kimdir?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran Kısmetse Olur programı sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Yeni bölümleri merak takip edilen Kısmetse Olur'u 64.bölüm tanıtımında yer alan yeni damat adayı Onur Alp, görüntüsüyle dikkat çekti. Peki, Kısmetse Olur Onur kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...