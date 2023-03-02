Kısmetse Olur Onur Alp kimdir? Kısmetse Olur yeni damat adayı Onur Alp nereli, kaç yaşında? İşte instagram hesabı
Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının yeni yarışmacısı Onur Alp'ın hayatı merak konusu oldu. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen programda elenen yarışmacıların yerine farklı aday geliyor. Kısmetse Olur'ın 64.bölüm tanıtımında Onur Alp isimli yarışmacı dikkat çekti. Peki, Kısmetse Olur Onur Alp kimdir, Instagram hesabı ne? İşte, merak edilenler...
"Kısmetse Olur Onur Alp kimdir?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kıran Kısmetse Olur programı sosyal medyada da adından söz ettiriyor. Yeni bölümleri merak takip edilen Kısmetse Olur'u 64.bölüm tanıtımında yer alan yeni damat adayı Onur Alp, görüntüsüyle dikkat çekti. Peki, Kısmetse Olur Onur kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
KISMETSE OLUR ONUR ALP KİMDİR?
Kısmetse Olur'un yeni yarışmacısı Onur Alp Çam, Yıldız Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunudur. 25 yaşındaki yakışıklı yarışmacı, Best Photomodel of Turkey ve The Look of The Year yarışmalarında birincilik kazanmıştır.
Yakışıklılığı ile kızlar evinin gönlünü kazanan Onur Alp'in Instagram adresi @onuralpcam'dır. 3 binden fazla takipçisi bulunan yakışıklı yarışmacı, bu akşam yayımlanacak olan bölümde ekranlara gelecek.
KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI
Gelin adayları: Şeydanur, Simge, Buse, Yaren, Cansel, Elif, Rotinda ve Ayşenur.
Damat adayları: Çağrı, Bilek, Sedat, Erhan, Ozan, Batuhan, Berat ve Oğulcan.
KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
5 yıl aranın ardından geri dönen fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü haftanın 6 günü YouTube üzerinden yayınlanmaktadır. Kısmetse Olur Aşkın Gücü saat 18.30'da yayınlanmaktadır.
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- Kısmetse Olur Onur Alp kimdir? Kısmetse Olur yeni damat adayı Onur Alp nereli, kaç yaşında? İşte instagram hesabı
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