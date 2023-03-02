Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 2 MART PUAN DURUMU
"Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı?" sorusu programın takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yarışmanın birinci izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 2 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, detaylar...
2 Mart 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu! Kanal D'de Nursel Engin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışması, geniş ir izleyici kitlesine sahip. Hafta İçi her gün yayınlanan programda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Peki, Gelinim Mutfakta 2 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, bugünün puan durumu ve kazanan ismi!
1 MART 2023 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gelinim Mutfakta'nın 1 Mart Çarşamba 2023'de yayınlanan 1088. Bölümünde yarışmacı Rabia, Hatice, Özlem ve Merve yarıştılar! Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını alan isim Hatice oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 1 MART PUAN DURUMU
Hatice 3+5+5+1+4=18
Merve 4+3+4+5+1=17
Özlem 5+1+1+4+5=16
Rabia 1+2+1+3+1=8
28 ŞUBAT 2023 ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?
Gün boyunca en yüksek puanı alıp çeyrek altını alan gelin Hatice oldu.
PUAN DURUMU
Hatice: 21
Özlem: 15
Merve: 12
Rabia: 9
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi illerde sınavlar iptal edildi? YÖKDİL/1, YDS/1, TUS/1, MSÜ sınavları o illerde ertelendi mi? ÖSYM SON DAKİKA
- Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız doktora gidin! Akciğer kanserinin ilk belirtisi uyandığınızda ortaya çıkıyor! Uzmanlar açıkladı
- Maaşı 5.500 TL ve üstü olanlar hemen bunu yapsın! SSK Bağ-Kur emeklisine bir kereye mahsus ödenecek! En az 1.000 TL artışla...
- ASELSAN İŞ BAŞVURU EKRANI | 6 branşta KPSS şartsız tecrübeli/tecrübesiz personel alınacak! Başvuru şartları neler? Yazılım, Isıl Tasarım, Proje mühendisi...
- MSÜ 2023 Geç Başvuru EKRANI | Son 4 gün! Sınav ücreti ne kadar, kaç TL? Şartları neler? Başvurular nereden, nasıl yapılır?
- EYT Emeklilik Başvurusu E-DEVLET | Başladı mı, ne zaman? "Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesi" nasıl alınır? A'dan Z'ye BAŞVURU ADIMLARI
- Ramazan Bayramı kaç gün tatil? Ne zaman başlayıp ne zaman bitecek? Kadir Gecesi ne zaman? 2023 Ramazan ayının başlangıcı hangi gün?
- Kuruluş Osman komutan Nayman öldü mü? Kuruluş Osman Moğol Nayman komutan kimdir?
- Omuz Omuza kampanyası en yüksek bağışı kim yaptı? Deprem yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Fatih Terim, Şenol Güneş, Jorge Jesus...
- Deprem bölgesinde okullar ne zaman açılacak? Gaziantep'te okullar açılacak mı, hangi tarihte? 2-3-4 Mart okul tatili olan iller listesi!
- Süper Lig maçları şifresiz mi, ücretsiz mi izlenecek? Süper Lig maçları hangi kanalda şifresiz?
- TFF YARDIM KAMPANYASI CANLI YAYIN İZLE! 1 Mart TFF Omuz Omuza kampanyası saat kaçta, hangi kanalda?