01 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 1 MART PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 1 MART PUAN DURUMU

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2023
ABONE OL
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 1 MART PUAN DURUMU

"Gelinim Mutfakta çeyreği kim aldı?" sorusu programın takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Nursel Ergin'in sunumuyla hafta içi her gün Kanal D'de yayınlanan yarışmanın birinci izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Peki, Gelinim Mutfakta 1 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, detaylar...

1 Mart 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu! Kanal D'de Nursel Engin'in sunumuyla ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışması, geniş ir izleyici kitlesine sahip. Hafta İçi her gün yayınlanan programda günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim merak konusu oluyor. Peki, Peki, Gelinim Mutfakta 1 Mart puan durumu ne, Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı?" İşte, bugünün puan durumu ve kazanan ismi!

1 MART 2023 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gelinim Mutfakta'nın 1 Mart Çarşamba 2023'de yayınlanan 1088. Bölümünde yarışmacı Rabia, Hatice, Özlem ve Merve yarıştılar! Gelinim Mutfakta yarışmasında kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak çeyrek altını alan isim Hatice oldu.

GELİNİM MUTFAKTA 1 MART PUAN DURUMU

Hatice 3+5+5+1+4=18

Merve 4+3+4+5+1=17

Özlem 5+1+1+4+5=16

Rabia 1+2+1+3+1=8

28 ŞUBAT 2023 ÇEYREK ALTINI KİM ALDI?

Gün boyunca en yüksek puanı alıp çeyrek altını alan gelin Hatice oldu.

PUAN DURUMU

Hatice: 21

Özlem: 15

Merve: 12

Rabia: 9

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA