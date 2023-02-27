Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman, bugün mü? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 27 Şubat PUAN DURUMU

ARA FİNAL BAŞLAMIŞTI

Hafta içi her gün 13.00 ile 16.00 arasında yayınlanan Gelinim Mutfakta, günün birincisine bir çeyrek altın, haftanın kazanına ise 7 altın bilezik ödül veriyor. Ancak bu kez ara final dönemine geçildi. 4'lü finalde 4 yarışmacı 4 hafta boyunca yarışmaya devam ediyor. Bu dönem için elenme yaşanmıyor ve günün birincisine bir çeyrek altın, 1 aylık dönemin birincisine ise 30 altın bilezik veriliyor.