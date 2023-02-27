Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman, bugün mü? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 27 Şubat PUAN DURUMU
"Gelinim Mutfakta bugün var mı, yok mu?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dizi ve programlara ara verilmişti. Pek çok dizi ve tv programı yayın akışında yer almaya başlarken Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümü merak konusu oldu. İşte, 27 Şubat Gelinim Mutfakta'nın birincisi...
Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programı ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle bir süre yayınlanmıyordu. Programın takipçileri yeni bölüm hakkında detayları araştırmaya başladı. Peki Gelinim Mutfakta bugün var mı, yok mu? İşte, 27 Şubat Gelinim Mutfakta programı hakkında merak edilenler...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN VAR MI, NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Gelinim Mutfakta yeni bölüm geçtiğimiz hafta da yayınlanmamıştı. Program 27 Şubat Pazartesi itibarıyla yeni bölümlerine başlıyor. Gelinim Mutfakta hafta içi her gün saat 13:00'da yayınlanacak.
ARA FİNAL BAŞLAMIŞTI
Hafta içi her gün 13.00 ile 16.00 arasında yayınlanan Gelinim Mutfakta, günün birincisine bir çeyrek altın, haftanın kazanına ise 7 altın bilezik ödül veriyor. Ancak bu kez ara final dönemine geçildi. 4'lü finalde 4 yarışmacı 4 hafta boyunca yarışmaya devam ediyor. Bu dönem için elenme yaşanmıyor ve günün birincisine bir çeyrek altın, 1 aylık dönemin birincisine ise 30 altın bilezik veriliyor.
KİMLER YARIŞIYOR?
Hatice (kayınvalidesi Hüsniye ile birlikte)
Özlem (kayınvalidesi Nurten ile birlikte)
Rabia (kayınvalidesi Yasemin ile birlikte)
Merve (kayınvalidesi Türkan ile birlikte)
27 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?
Bugün Gelinim Mutfakta'da en yüksek puanı alarak çeyrek altını almaya hak kazanan gelin az sonra haberimizde yer alacak.
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- Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman, bugün mü? Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 27 Şubat PUAN DURUMU
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