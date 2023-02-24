Zuhal Topal'la Yemekteyiz başladı mı? Yemekteyiz yeni bölüm ne zaman, bugün mü? Yayın tarihi...
"Zuhal Topal'la Yemekteyiz bugün var mı, yok mu?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Ekranların sevilen yemek yarışma programı Zuhal Topal'la Yemekteyiz'in yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. 11 ilde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden olan depremde Zuhal Topal da yakınlarını kaybetmişti. Peki, Zuhal Topal'la Yemekteyiz ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle dizi ve programlara ara verilmişti. Geçtiğimiz Pazartesi gününden itibaren birçok dizi ve program yeniden başladı. Şimdi ise izleyiciler, "Zuhal Topal'la Yemekteyiz başladı mı?" sorusunu sorgulamaya başladı. Peki, program ne zaman başlayacak, tarih belli oldu mu? İşte, TV8 yayın akışı...
ZUHAL TOPAL'LA YEMEKTEYİZ YENİ BÖLÜM BUGÜN VAR MI?
Zuhal Topal'la Yemekteyiz yeni bölüm tarihi henüz açıklanmadı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde Dayısı ve kuzenini kaybeden yarışmanın sunucusu Zuhal Topal acı gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurmuştu. Programın yeni bölüm yayın tarihi belli olunca haberimiz güncellenecektir.
DEPREMDE AKRABALARINI KAYBETMİŞTİ
Instagram hesabından paylaşım yapan Zuhal Topal, "Ancak bugün gelebilen kurtarma ekibi dayım ve kuzenimin cansız bedenlerine ulaşmışlar. Acıma öfkem, yasıma geride kalanlar için umudum karıştı. Allah'ım yaşam savaşı verenlerini kurtulan tüm vatandaşlarımızın ve canla başla çalışan tüm ekiplerin yardımcısı olsun. Arayan soran herkese teşekkür ederim. Dualarım ülkem için. Hepimizin başı sağ olsun" sözlerini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
TV8 YAYIN AKIŞI
01:00 FC Basel - Trabzonspor
02:30 Dizi
05:00 Dizi
07:15 Doğduğun Ev Kaderindir
10:30 Müge ve Gülşen'le 2.Sayfa
12:00 Kırmızı Oda
15:00 Kırmızı Oda
18:00 Kırmızı Oda
20:00 Tuzak
22:15 Sıfırıncı Gün
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