Gönül Dağı ne zaman başlayacak? TRT 86. bölüm 25 Şubat Cumartesi günü yayınlanacak mı?

Gönül Dağı 86. bölümü ne zaman yayınlanacak sorusunun cevabı dizinin sevenleri tarafından merak ediliyor. Sıcakkanlı, sevecen Anadolu insanının öyküsünü anlatan Gönül Dağı dizisinin yeni bölüm yayın tarihi araştırılıyor. Peki Gönül Dağı ne zaman? Gönül Dağı yeni bölüm yayınlanacak mı? Gönül Dağı hangi tarihte başlayacak?