Ateş Kuşları yeni bölüm ne zaman? Ateş Kuşları 5. bölüm bugün yayınlanacak mı? 24 Şubat ATV yayın akışı

ATV ekranlarının yeni yapımı Ateş Kuşları, yayınlandığı ilk günden itibaren reyting rekorları kırdı. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle dizi ve programlara ara verilmişti. Bazı diziler ise yeniden yayınlanmaya başladı. Geçtiğimiz hafta yayınlanmayan Ateş Kuşları'nın bugün yayınlanıp, yayınlanmayacağı emrak konusu oldu. Peki, Ateş Kuşları yeni bölüm nem zaman başlayacak? İşte, detaylar....