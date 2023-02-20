Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta 20 Şubat bugün var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı
Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Gelinim Mutfak'ta, ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle bir süreliğine ara vermişti. İzleyciler programın başlayacağı tarihi merak ediyor. 6 Şubat itibarıyla bütün dizi ve programlara ara verildi. Peki, Gelnim Mutfakta bugün var mı, yok mu? İşte, 20 Şubat Kanal D yayın akışı...
"Gelinim Mutfakta bugün başlayacak mı?" sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle dizi ve pogramlara bir süre ara verildi. Gelinim Mutfakta yarışması için gün sayan izleyiciler, Gelinim Mutfakta bugün yayınlanır mı? sorusunu sorgulama başladı. İşte, prgramın başlayacağı tarih...
20 ŞUBAT 2023 GELİNİM MUTFAKTA YAYINLANACAK MI?
Gündüz kuşağının en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olarak karşımıza çıkan Gelinim Mutfakta'nın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kanal D'nin yayın akışında değişiklikler oldu.
Gelinim Mutfakta'nın yarın yayınlanıp yayınlanmayacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Fakat yarın yeni bölümün yayınlanması bekleniyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:30 Hayat Şarkısı
13:30 Arka Sokaklar
16:15 Aşk ve Umut
17:30 Hicran
18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Canım Oğlum(Yerli Sinema)
22:00 Canım Oğlum (Yerli Sinema)
00:15 Yerli Dizi
02:45 Kuzey Güney
05:00 Güneşi Beklerken
GELİNİM MUTFAKTA'DA ARA FİNAL KAZANANI NE ÖDÜL ALACAK?
Gelinim Mutfakta'da ara final kazananı 30 altın bileziğin sahibi olacak. Bununla beraber 20 çeyrek altın için mücadele verilecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EKPSS tercih sonuçları belli oldu mu? EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM sorgulama ekranı...
- EYT ne zaman yasalaşacak? 20 ŞUBAT EYT ne oldu, ertelendi mi? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?
- Bugün okul var mı, yok mu? 20 Şubat Pazartesi bugün okullar açıldı mı?
- MÜGE ANLI bugün var mı, yok mu? 20 ŞUBAT ATV Müge Anlı ile Tatlı Sert ne zaman, saat kaçta başlayacak? Yayın akışı...
- Erken Emekliliğe götüren 7 YOL AÇIĞA ÇIKTI! Askerlikte +1 yıl, Kadınlara ise 6 yıl İMKANI! Sigorta, prim gün detayı! Yaşı beklemeden nasıl emekli olunur?
- Dizanteri nedir, nasıl bulaşır? Belirtileri neler? Mide ağrısı, ishal, ateş...Tedavisi, aşısı var mı? Amipli/Basilli dizanteri
- Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu Oyuncuları | Nerede çekildi, kaç dakika sürüyor? Naim filmi ne zaman çekildi? Hangi platformlarda var?
- Naim Süleymanoğlu neden öldü? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç kilo ağırlık kaldırdı? Rekoru nedir? Naim Süleymanoğlu kimdir? HAYATI VE BAŞARILARI
- KIŞ BİTMEDEN e-Devlet’ten müracaat edin! 900 ila 2.500 TL arasında anında nakit Para + Maaşa ek 1000 TL destek! Kimler başvurabilir? Şartları neler?
- Survivor depremden sonra bitti mi, yarışmacılar döndü mü? Yarışlar ne zaman devam edecek? TV8 yayın akışı son durum ne?
- Yarın okul var mı? 20 Şubat Pazartesi kar tatili olan iller listesi | Hangi illerde okullar tatil olacak? Artvin... MEB ve Valilik açıklamaları....
- Şaban ayı 2023 | Bugün mü başlıyor, ne zaman? Faziletleri neler? Hangi zikirler çekilmeli? Şaban ayı ile ilgili HADİS ve AYETLER