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Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta 20 Şubat bugün var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.02.2023
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Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta 20 Şubat bugün var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı

Kanal D ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışması Gelinim Mutfak'ta, ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle bir süreliğine ara vermişti. İzleyciler programın başlayacağı tarihi merak ediyor. 6 Şubat itibarıyla bütün dizi ve programlara ara verildi. Peki, Gelnim Mutfakta bugün var mı, yok mu? İşte, 20 Şubat Kanal D yayın akışı...

"Gelinim Mutfakta bugün başlayacak mı?" sorusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen depremler nedeniyle dizi ve pogramlara bir süre ara verildi. Gelinim Mutfakta yarışması için gün sayan izleyiciler, Gelinim Mutfakta bugün yayınlanır mı? sorusunu sorgulama başladı. İşte, prgramın başlayacağı tarih...

20 ŞUBAT 2023 GELİNİM MUTFAKTA YAYINLANACAK MI?

Gündüz kuşağının en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olarak karşımıza çıkan Gelinim Mutfakta'nın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kanal D'nin yayın akışında değişiklikler oldu.

Gelinim Mutfakta'nın yarın yayınlanıp yayınlanmayacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor. Fakat yarın yeni bölümün yayınlanması bekleniyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Asi
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:30 Hayat Şarkısı
13:30 Arka Sokaklar
16:15 Aşk ve Umut
17:30 Hicran

18:40 Kanal D Ana Haber
20:00 Canım Oğlum(Yerli Sinema)
22:00 Canım Oğlum (Yerli Sinema)
00:15 Yerli Dizi
02:45 Kuzey Güney
05:00 Güneşi Beklerken

GELİNİM MUTFAKTA'DA ARA FİNAL KAZANANI NE ÖDÜL ALACAK?

Gelinim Mutfakta'da ara final kazananı 30 altın bileziğin sahibi olacak. Bununla beraber 20 çeyrek altın için mücadele verilecek.

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