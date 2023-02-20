Gelinim Mutfakta ne zaman başlayacak? Gelinim Mutfakta 20 Şubat bugün var mı, yok mu? Kanal D yayın akışı

20 ŞUBAT 2023 GELİNİM MUTFAKTA YAYINLANACAK MI?

Gündüz kuşağının en çok izlenen yemek yarışmalarından biri olarak karşımıza çıkan Gelinim Mutfakta'nın ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kanal D'nin yayın akışında değişiklikler oldu.