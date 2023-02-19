Survivor depremden sonra bitti mi, yarışmacılar döndü mü? Yarışlar ne zaman devam edecek? TV8 yayın akışı son durum ne?
Survivor 2023 yarışmasının yeni bölümlerine 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından ara verilmişti. Ülkemiz 9 saatlik aralarla iki büyük depremle sarsıldı. Yaşanan felaketin ardından televizyon kanalları deprem özel yayınına başladı. Peki Survivor depremden sonra bitti mi, yarışmacılar döndü mü? Yarışlar ne zaman devam edecek?
Survivor bitti mi, yeni bölüm ne zaman sorusunun cevabı araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi tüm Türkiye'yi yasa boğarken televizyonlarda deprem ortak yayınına geçti. Vatandaşlar Survivor 2023 sezonunun kaldığı yerden devam edip etmeyeceğini merak ediyorlar. Peki Survivor depremden sonra bitti mi, yarışmacılar döndü mü?
SURVİVOR 2023 BİTTİ Mİ?
Survivor 2023 sezonunun devam edip etmemesi ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiğinde hbaerimiz güncellenecektir.
EN SON NE OLMUŞTU?
Survivor adasından en son Chaby kendi isteğiyle ayrılmıştı. Ada şartlarında çok zorlanan ve mental olarak kendini yarışmaya veremediğini söyleyen Chaby, Acun Medya ekibine ilk etapta ayrılmak istediğini fakat bir günlük daha düşünme süresi istediğini söylemişti.
Daha sonra yapılan konseye Chaby katılmamış ve Acun Ilıcalı, yarışmacının, Survivor 2023'ten kendi isteği ile ayrıldığını söylemişti. Ayrılığın ardından Chaby Türkiye'ye döndü ve magazincilere verdiği bir röportajda adada çok zorlandığını, hiç yemek verilmediğini ve orada yapamadığını esprili bir dille söylerek çevresindekileri güldürdü.
SURVİVOR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Survivor'ın haftanın Pazartesi, Salı, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günlerinde yayınlandığı biliniyordu.
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- Survivor depremden sonra bitti mi, yarışmacılar döndü mü? Yarışlar ne zaman devam edecek? TV8 yayın akışı son durum ne?
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