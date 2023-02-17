Kısmetse Olur Aşkın Gücü 50.BÖLÜM İZLE! Kısmetse Olur yeni bölüm yayınlandı mı, saat kaçta, hangi kanalda?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin ilgi odağı oldu. Ülkemizde yaşanan depremler nedeniyle dizi ve programlara bir süre ara verildi. YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanan programın yeni bölümleri kaldığı yerden devam ediyor. Kısmetse Olur'un takipçileri 50.bölüm için araştırmalarına başladı. Peki, Kısmetse Olur yeni bölüm yayınlandı mı?
Kısmetse Olur 50.bölüm CANLI İZLE! 5 yıl aradan sonra ekranlara yeniden dönen Kısmetse Olur Aşkın Gücü programı, YouTube üzerinden yayınlanıyor. Haftanın 6 günün yayınlanan program izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bir süredir yayınlanmayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü, kaldığı yerden devam ediyor. Programın takipçileri 50. bölüm için araştırmalarına başladı. İşte, detaylar...
KISMETSE OLUR 50.BÖLÜM YAYINLANDI MI?
Youtube'da yayınlanan Kısmetse Olur programı dün saat 18:30'da yeni bölümünün yayınlanacağını duyurdu. Twitter hesabından açıklama yapan program, yeni bölüm gelirlerinin depremzedeler için bağışlanacağını belirtti. Program bugün 50.bölümüyle ekranlara geldi. Yeni bölümü https://www.youtube.com/watch?v=NWdGU7cePiM linkinden izleyebilirsiniz.
KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI
Damat adayları: Çağrı, Bilek, Bilgehan, Sedat, Zeyd, Erhan, Erol ve Oğulcan, Batuhan.
Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Tuğçe Yeliz, Yaren, Cansel, Elif ve Ayşenur.
Programa Buse ve Ozan isminde iki yeni yarışmacı dahil oldu.
KISMETSE OLUR HANGİ GÜNLER YAYINLANIYOR?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü her hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yayınlanıyor.
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