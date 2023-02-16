Kısmetse Olur bugün mü, ne zaman yayınlanacak? 16 Şubat Kısmetse Olur YENİ BÖLÜM İZLE!

"Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman bugün mü?" sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bir süredir yayınlanmayan Kısmetse Olur Aşkın Gücü'nün yayın tarihi uzun süredir merak ediliyor. Program, Twitter hesabından yeni bölüm hakkında açıklama yaptı. Kısmetse Olur'un son bölümünde iki yarışmacının diskalifiye olduğu söylenmişti. Peki, Kısmetse Olur bugün var mı, yok mu? İşte, yayın tarihi...