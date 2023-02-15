Türkiye Tek Yürek CANLI İZLE! ATV ortak yayın kesintisiz, Full HD izle! 15 Şubat ATV, Kanal D, Show TV, trt1, TV8, A Haber anlık şifresiz yayın
Türkiye tüm dünyada asrın felaketi olarak anılan 9 saat aralıklarla iki büyük depremle sarsıldı. Deprem felaketinden etkilenen 10 ilde yaraların hızlıca sarılabilmesi için 15 Şubat Çarşamba günü tüm televizyon ekranlarında ortak yayın gerçekleştiriliyor. Saat 20.00'da başlayan yayını izleyerek anlık takibini yapmak isteyen vatandaşlar Türkiye Tek Yürek yayını canlı izle araştırmalarına başladı. İşte ortak yayın izleme ekranı...
Türkiye Tek Yürek yayını canlı izle araştırmaları hız kazandı. Vatandaşlar asrın felaketi olarak anılan iki büyük depremin ardıdnan 10 ilde yaraların hızlıca sarılabilmesi için gerçekleştirlen destek yayınının detaylarını araştırmaya başladı. Arama motorlarında "ATV ortak yayın izle", "Türkiye Tek Yürek canlı izle" şeklinde aratılmalar gerçekleştiriliyor. Haberimizden detaylarına ulaşabilirsiniz...
TÜRKİYE TEK YÜREK ORTAK YAYIN İZLE ATV
ORTAK YAYIN A HABER İZLE
TÜRKİYE TEK YÜREK BAĞIŞ KAPMANYASI!
Televizyon Yayıncıları Derneği TVYD depremzedeler için önemli bir adıma imza attı. İşte, o açıklama:
6 Şubat depremi binlerce insanımızı hayattan kopardı.
Binlerce binayı yıktı.
Ancak içimizdeki birlik beraberlik ve gönül köprüsünü yıkamadı.
Her ölüm haberinde hepimiz öldük.
Her kurtuluş haberinde hep birlikte sevindik.
Ve tam da şimdi 85 milyon tek yürek olma zamanı.
Bu kara günlerde yine birbirimize ilaç olacağız.
Birbirimize daha sıkı sarılacağız, daha fazla kenetleneceğiz.
Yaralarımızı sarabilmek için hep birlikte seferber olacağız.
Toplum olarak kalplerimizin aynı attığı bu günlerde Türkiye'nin medya kuruluşları olarak "Türkiye tek yürek" sloganıyla bir araya geliyoruz.
TÜRKİYE TEK YÜREK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
TVYD açıklaması: "15 Şubat Çarşamba gecesi saat 20.00'da Televizyon Yayıncıları Derneği olarak yaraları sarmaya katkıda bulunmak için bir yardım gecesi düzenleme kararı aldık."
TÜRKİYE TEK YÜREK HANGİ KANALLARDA ORTAK YAYINLANACAK?
Çağrımıza yanıt veren ATV, KANAL D, STAR, SHOW, TV8, FOX, TRT ve KANAL 7 televizyonlarının katkısı ve ortaklığıyla düzenlenecek bağış kampanyası programı tüm kanallar tarafından ortak yayınla izleyiciye ulaştırılacaktır.
Yayınlamak isteyen tüm yerli ve yabancı medya kuruluşlarıyla da frekans paylaşılacaktır.
Gecede yapılan bağışlar Kızılay ve AFAD'ın hesaplarında toplanacaktır.
TÜRKİYE TEK YÜREK YARDIM GECESİNDE KİMLER VAR?
Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şikel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri depremzedelere destek olacak.
DEPREM ORTAK YAYIN BAĞIŞ NASIL YAPILIR?
Tüm televizyon kanallarını bir araya getiren 'Türkiye Tek Yürek' yardım kampanyasında ünlü isimler AFAD ve Kızılay'a yardım toplayacak. Nihat Hatipoğlu, Pelin Çift, Çağla Şıkel, Tümer Doğru, Nazlı Çelik, Acun Ilıcalı, Deniz Bayramoğlu, Didem Arslan Yılmaz moderatörlüğünde yapılacak ortak yayında sanat, iş ve spor dünyasının önde gelen isimleri ve yardımseverler depremzedelere destek olacak. Bağışlar SMS ve IBAN numarası üzerinden yapılacaktır.
TÜRKİYE TEK YÜREK SMS İLE BAĞIŞ
Kampanyaya destek vermek isteyen vatandaşlarımız, "DEPREM" yazarak 1866'ya SMS gönderebilecek (01 Ocak 2023 tarihi itibariyle SMS bedeli: 20 TL'dir).
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- Türkiye Tek Yürek CANLI İZLE! ATV ortak yayın kesintisiz, Full HD izle! 15 Şubat ATV, Kanal D, Show TV, trt1, TV8, A Haber anlık şifresiz yayın
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