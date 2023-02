Gelinim Mutfakta bitti mi, neden yok? Kanal D Gelinim Mutfakta yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

6 Şubat 04:17'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi daha etkileyen şiddetli deprem sonrası milli yas ilan edildi. Depremde birçok ev yıkılırken binlerce vatandaşımız enkaz altında kaldı. Can kaybı ve yaralı haberleri her saat yükselmeye devam ediyor.. Arama kurtarma çalışmalarının 7. gününde can kaybı 29 bin 605'e yükseldi.