Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI!
Ülkemizde yaşanan deprem facizası hepimizi derinden etkiledi. Yaşanan olaylar nedeniyle dizilere ara verildi. Başrollerinde Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı Yalı Çapkını dizisi her Cuma akşamı Star TV ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. İzleyiciler, "Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? " sorusuna yanıt arıyor. İşte, haberin detayları...
"Yalı Çapkını 21. bölüm ne zaman yayınlanacak?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından televizyonda dizilerin yerine deprem özel yayınları ve haberler yayınlanıyor. Her Cuma Star Tv ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Yalı Çapkını'nın takipçileri, tarih araştırmalarına başladı. Peki, "Yalı Çapkını bugün var mı?" İşte, detaylar...
YALI ÇAPKINI BU AKŞAM VAR MI?
Yalı Çapkını dizisi yaşanan deprem felaketi sebebiyle bu akşam ekranlarda olmayacak. Dizinin yeni bölümü ile ilgili yeni bilgiler geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
YALI ÇAPKINI 21.FRAGMAN YAYINLANDI MI?
Depremin 5. gününde Yalı Çapkını dizisinin yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor. Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Star TV- NTV Ortak Yayını
18:00 Star Ana Haber
20:00 Star TV- NTV Ortak Yayını
YALI ÇAPKINI OYUNCULARI
Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği , hikayesi Gülseren Budayıcıoğlu'na ait olan Yalı Çapkını'nda; Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor başrolde yer alırken; Şerif Sezer, Gülçin Şantırcıoğlu, Emre Altuğ, Gözde Kansu, Ersin Arıcı, Beril Pozam, Doğukan Polat, İrem Altuğ, Öznur Serçeler, Hülya Duyar, Diren Polatoğulları, Sezin Bozacı, Yiğit Tuncay, Buçe Buse Kahraman, Cansu Fırıncı, Selen Özbayrak, Umut Gezer gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmenliğini Burcu Alptekin'in üstlendiği Yalı Çapkını'nın senaryosunu Mehmet Barış Günger kaleme almıştır.
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- Yalı Çapkını bugün var mı, yok mu? Yalı Çapkını 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? 10 ŞUBAT STAR TV YAYIN AKIŞI!
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