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Kısmetse Olur 48.BÖLÜM FULL İZLE! Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 07.02.2023
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Kısmetse Olur 48.BÖLÜM FULL İZLE! Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Kısmetse Olur 48. bölüm nereden izlenir? sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü Youtube üzerinden yayınlanıyor. Programın takipçileri ise yeni bölümde yaşanacakları heyecanla bekliyor. Kısmetse Olur 49.bölüm ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle ertelenmişti. Programın 48. bölümünü izlemek isteyenler, Kısmetse Olur 48.bölüm izle ekranını araştırıyor. İşte, detaylar...

Kısmetse Olur: Aşkın gücü, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin ilgi odağı oldu. 9 erkek ve 9 kadın adayın olduğu program, sosyal medyada da adından söz ettirmeyi başardı. Kısmetse Olur'un yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, "Kısmetse Olur yeni bölüm saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kısmetse Olur 48. bölüm izle linki...

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölümleri YouTube üzerinden saat 18.30 yayınlanmaktadır.

Kısmetse Olur 48.bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=jFLdQjnTTf0

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışması 'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' YouTube kanalı üzerinde haftanın altı günü saat 18.30'da yayınlanıyor.

KISMETSE OLUR 49.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölümünün yayınlanmasının ardından bugün yok mu? sorusu araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sebebiyle Kısmetse Olur Aşkın Gücü bir süre yayınlanmayacaktır.

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