Kısmetse Olur 48.BÖLÜM FULL İZLE! Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?

Kısmetse Olur: Aşkın gücü, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin ilgi odağı oldu. 9 erkek ve 9 kadın adayın olduğu program, sosyal medyada da adından söz ettirmeyi başardı. Kısmetse Olur'un yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, "Kısmetse Olur yeni bölüm saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kısmetse Olur 48. bölüm izle linki...