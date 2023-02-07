Kısmetse Olur 48.BÖLÜM FULL İZLE! Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
Kısmetse Olur 48. bölüm nereden izlenir? sorusu arama motorlarında sorgulanıyor. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü Youtube üzerinden yayınlanıyor. Programın takipçileri ise yeni bölümde yaşanacakları heyecanla bekliyor. Kısmetse Olur 49.bölüm ülkemizde yaşanan deprem nedeniyle ertelenmişti. Programın 48. bölümünü izlemek isteyenler, Kısmetse Olur 48.bölüm izle ekranını araştırıyor. İşte, detaylar...
Kısmetse Olur: Aşkın gücü, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicilerin ilgi odağı oldu. 9 erkek ve 9 kadın adayın olduğu program, sosyal medyada da adından söz ettirmeyi başardı. Kısmetse Olur'un yeni bölümünü kaçırmak istemeyenler, "Kısmetse Olur yeni bölüm saat kaçta" sorusuna yanıt arıyor. İşte, Kısmetse Olur 48. bölüm izle linki...
KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölümleri YouTube üzerinden saat 18.30 yayınlanmaktadır.
Kısmetse Olur 48.bölümü aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=jFLdQjnTTf0
KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Kısmetse Olur Aşkın Gücü yarışması 'Kısmetse Olur Aşkın Gücü' YouTube kanalı üzerinde haftanın altı günü saat 18.30'da yayınlanıyor.
KISMETSE OLUR 49.BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
5 yıl aranın ardından geri dönmeyen hazırlanan fenomen yarışma Kısmetse Olur: Aşkın Gücü'nden yeni bölümünün yayınlanmasının ardından bugün yok mu? sorusu araştırılmaya başlandı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sebebiyle Kısmetse Olur Aşkın Gücü bir süre yayınlanmayacaktır.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- OHAL uygulaması nasıl olur? Hangi uygulamalar yasaklandı? Dernek faaliyetleri durduruldu mu? Olağanüstü Hal süresi ne kadar?
- Sosyal yardım paraları ne zaman yatar 2023? 7 Şubat Aile Destek, SED, evde bakım maaşları yattı mı, ertelenecek mi? TCKN ile sorgulama ekranı...
- Kısmetse Olur 48.BÖLÜM FULL İZLE! Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak?
- Yakup Taş kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? Enkaz altında kalan AK Parti Adıyaman Milletvekili yaşamını yitirdi!
- Dizilerin yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak 2023? Diziler ve maçlar ne zaman, hangi tarihe başlıyor? Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş...
- MSÜ sınavı ne zaman yapılacak 2023? MSÜ ücreti ne zaman, hangi bankalara yatacak? Milli Savunma Üniversitesi SINAV TARİHLERİ DEĞİŞTİ!
- OHAL ilan edilirse ne olur? OHAL ilan edilen iller hangileri, resmi tatil mi?
- AFAD BAŞVURU EKRANI | 2023 AFAD personel alımı şartları neler? 16 ilde 106 işçi alınacak! www.afad.gov.tr iş talep formu! İşte branş ve kontenjanlar...
- DEPREM ACİL CİMER EKRANI | Deprem Acil uygulaması nedir, ne işe yarar? CİMER deprem uygulaması nasıl kullanılır?
- Crush Sendromu nedir, nasıl anlaşılır? Deprem sonrası Ezilme Sendromu tedavisi var mı? Belirtileri nasıl anlaşılır?
- Orhan Tatar kimdir? AFAD Prof. Dr. Orhan Tatar nereli, kaç yaşında?
- DEPREM TOPLANMA ALANLARI SORGULAMA | Malatya, Adana, Mersin, Hatay... AFAD deprem toplanma merkezi alanları e-Devlet EKRANI