Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi? Gelinim Mutfakta yarın var mı, yok mu? 7-8 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI!
Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ara final yapacak olan Gelinim Mutfakta'nın yeni bölümü bugün yayınlanmadı. Yayın akışında yer almayan program izleyicilerin dikkatini çekti. Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen program her gün takip ediliyor. Peki, "7 Şubat Gelinim Mutfakta neden yok?" İşte, detaylar...
Kanal D'nin sevilen programı Gelinim Mutfakta'nın yayınlanmaması izleyicilerde kafa karışıklığı yarattı. Programın takipçileri Gelinim Mutfakta bugün neden yok? Gelinim Mutfakta saat kaçta başlıyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla ekrana gelen programda bu hafta eleme de yapılmamıştı. Peki, Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi? İşte, detaylar...
GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN NEDEN YOK?
Gelinim Mutfakta 7 Şubat (bugün) yayınlanmadı. Programın yayınlanmama sebebi ise ise şu şekilde: Kahramanmaraş merkez üslü gerçekleşen depremden ötürü yaşamını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, geride kalan kederli yakınlarına baş sağlığı dileriz…
GELİNİM MUTFAKTA NEDEN YOK?
6 Şubat 04:17'de Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilimizi daha etkileyen şiddetli deprem sonrası milli yas ilan edildi. Depremde birçok ev yıkılırken binlerce vatandaşımız enkaz altında kaldı. Can kaybı ve yaralı haberleri her saat yükselmeye devam ediyor.
Deprem haberinden sonra birçok yarışma, program ve dizi yayından kaldırıldı ve deprem bölgesi haberleri ekranlara geldi.
7-8 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Deprem Özel
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Kanal D Haber Gün Arası
13:00 Deprem Özel
16:00 Deprem Özel
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Üç Kız Kardeş
00:15 Yargı
03:00 Yeniden Başlamak (Yabancı Sinema)
05:00 Kavak Yelleri
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- Gelinim Mutfakta neden yok, bitti mi? Gelinim Mutfakta yarın var mı, yok mu? 7-8 ŞUBAT KANAL D YAYIN AKIŞI!
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