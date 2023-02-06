Kısmetse Olur 49.BÖLÜM ne zaman yayınlanacak? Kısmetse Olur yeni bölüm BUGÜN var mı, yok mu?

"Kısmetse Olur 49.bölüm bugün var mı, yok mu?" sorusu arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü Youtube üzerinden yayınlanıyor. Programın takipçileri ise yeni bölümde yaşanacakları heyecanla bekliyor. Peki, "Kısmetse Olur 49.bölüm yayınlandı mı, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte, fenomen program hakkında merak edilenler...