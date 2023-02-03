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Yalı Çapkını 20. bölüm özeti! Yalı Çapkını yeni bölümünde neler yaşandı? Seyran Halis Ağa'ya her şeyi anlattı mı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.02.2023 Güncelleme Tarihi: 03.02.2023
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Yalı Çapkını 20. bölüm özeti! Yalı Çapkını yeni bölümünde neler yaşandı? Seyran Halis Ağa’ya her şeyi anlattı mı?

Yalı Çapkını izleme linki araştırılmaya başlandı. Star TV ekranlarında izleyicisiyle buluşan Yalı Çapkını dizisine dair detaylar merak konusu olurken izleyiciler 20. bölüme dair detayları öğrenmeye çalışıyor. Sinir krizi geçiren Seyran Halis Ağa'ya her şeyi anlattı mı? Peki Yalı Çapkını yeni bölümünde neler yaşandı?

3 Şubat Cuma günü sevenleriyle buluşacak olan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler detayları araştırmaya başladı. 20. bölümü ile ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler yaşandı? Pelin'in başını belaya soktuğu adamlar tarafından vurulan Kazım'ın akıbeti ne oldu? İşte Yalı Çapkını 20. bölüm özeti...

YALI ÇAPKINI NE ZAMAN?

Yalı Çapkını 3 Şubat cuma günü yeni bölümü ile saat 20.00'de Star TV ekranlarında yayınlandı.

20. bölümüyle ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisi https://www.startv.com.tr/canli-yayin adresi üzerinden kolaylıkla izlenebilir.

20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kazım'ın vurulduğunu ve Ferit'in de onun yanında olduğunu öğrenen ev halkı soluğu hastanede alır.

Kazım'ın başına gelenler herkesi derinden etkiler.

Seyran ve Ferit'in arasındaki sular biraz durulurken; Pelin'in durumu Seyran'a beklenmedik bir karar aldırır.

YALI ÇAPKINI KONUSU

Senaryosunu Mehmet Barış Günger'in kaleme aldığı Yalı Çapkını dizisi, Gaziantepli Korhan Ailesi'nin direği Halis Ağa'nın (Çetin Tekindor) el bebek gül bebek yetiştirilmiş torunu Ferit'in (Mert Ramazan Demir) evlenmesine karar vermesiyle gelişecek olayları konu ediniyor.

YALI ÇAPKINI GERÇEK HİKAYE Mİ?

Yalı Çapkını dizisi gerçek bir olaydan esinlenerek dizi haline getirilmiş fakat dizi bir kitaptan değil, Gülseren Budayıcıoğlu'nun bir danışanının hikayesinden uyarlanıyor. Etik kurallar sebebiyle hikayenin asıl kahramanları hakkında bilgi verilmiyor.

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