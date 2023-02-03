Yalı Çapkını 20. bölüm özeti! Yalı Çapkını yeni bölümünde neler yaşandı? Seyran Halis Ağa’ya her şeyi anlattı mı?

3 Şubat Cuma günü sevenleriyle buluşacak olan Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünü izlemek isteyenler detayları araştırmaya başladı. 20. bölümü ile ekranlara gelen Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler yaşandı? Pelin'in başını belaya soktuğu adamlar tarafından vurulan Kazım'ın akıbeti ne oldu? İşte Yalı Çapkını 20. bölüm özeti...