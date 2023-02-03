ATEŞ KUŞLARI ATV İZLE | 3 Şubat Cuma Ateş Kuşları 4. bölümünde neler yaşandı? Köksüzler yakayı ele verdi!
Ateş Kuşları 4. bölüm tek parça izle şeklinde aratılmalar hız kazandı. ATV ekranlarının sevilen dizisi Ateş Kuşları anlamlı hikayesi ve bağlarıyla kısa sürede izleyicisini kendisine çekti. 4. bölümüyle ekranlara gelen Ateş Kuşları dizisini izlemek ya da 4. bölümüne dair detayları öğrenmek isteyenler arama motorlarında araştırıyor. İşte Ateş Kuşları 4. bölüm özeti...
Ateş Kuşları dizisi 3 Şubat Cuma günü 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya çalışırken yeni bölümle birlikte Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar. Hem hikayesiyle hem de işlediği bağlarla birlikte hem duygusal hem de sıcacık bir dünyaya kapı aralayan Ateş Kuşları'nın son bölümünde neler yaşandı?
ATV CANLI İZLE!
4. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya, Mercan'la Zıpkın da babasına kavuşturmaya çalışırken Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar.
Çatal'ın inine girer. Üzerine bir de Çatal'ın zulasını çalar.
Mercan ve Zıpkın Eyüboğlu Köşk'ünde geçmişin izini sürmekte ve suçluyu ispat etmekte kararlıdır.
Zıpkın'ın planı tıkır tıkır işlemeye başlar. Peki ama Eyüboğlu kimliksiz Mercan'ı işe alacak mı?
Zıpkın ve Mercan yirmi yıl önce o gece Gülayşe'yi çöpe atan kadını bulabilecek mi?
Gülayşe'nin peşinde olan Çatal artık parasının da peşindedir ve daha da tehlikelidir.
O para Çatal'ı, Ateş Kuşları'na bir adım daha yaklaştıracaktır.
Ateş Kuşları'nın kardeşlik bağı bu kez bambaşka bir sınav verecektir.
Geçmişte, Çatal'dan kaçarak Gülayşe'ye gözleri gibi bakmaya çalışan köksüzler sonunda yakayı ele verirler.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Açık Lise kayıt yenileme tarihleri ne zaman? 2022-2023 Yılı AÖL kayıt ücreti ne kadar, kaç TL? MEB açık lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- Cemre ilk neye düşer? Havaya, suya, toprağa ne zaman düşecek? Cemre nedir? 2023 CEMRE TARİHLERİ
- Ünal Çetin kimdir, neden tutuklandı? Kaç yaşında, nereli? Gökçeada Belediyesi'nde ne oldu? Gökçeada Belediyesi hangi partiden?
- ATEŞ KUŞLARI ATV İZLE | 3 Şubat Cuma Ateş Kuşları 4. bölümünde neler yaşandı? Köksüzler yakayı ele verdi!
- Casus Balon nedir, ne işe yarar? Özellikleri neler? Kaç metre yükseğe çıkabiliyor? Çin casus balonu neyi gözetliyor?
- Zamlı 65 yaş aylığı 2023 ÖDEME TAKVİMİ | Tutarlar Yenilendi! Şubat ayı YAŞLILIK MAAŞI yattı mı, ne zaman yatacak? Şartları neler? Kimler alabiliyor?
- EYT'de Sigorta Girişi+PRİM FORMÜLÜ AÇIĞA ÇIKTI! 5.000-5.150-5.225-5.450-5.750-5.900 gün... Erkek/kadın ayrı ayrı hesaplandı!
- 50.000 TL ihtiyaç kredisine 24-36 ay vadeyle aylık 2.566, 2.659 TL'lik ÖDEME İMKANI! O Bankalar FAİZ oranlarını güncelledi! Piyasalar Sarsıldı!
- 2. el fiyatına 2023 sıfır model Yeni Sandero müjdesi! ÖTV muafiyeti kampanyasıyla 319.444 TL'den satılacak!
- İşi olan da olmayan da fark alacak! İşçiye 10.008 TL işsize 7.945 TL! Hesaplar baştan sona değişti! Tıkla maaşını öğren
- İslam Memiş AÇIKLADI: Altın SON FIRSATI Verebilir! Alım için FİYAT ARALIĞI belli oldu! 3 Şubat gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatları
- Doğal gaz desteği ödemeleri başladı mı, ne zaman? 2023 doğal gaz destek ödemesi zamlanacak, artacak mı? TC kimlik numarasına göre...