ATEŞ KUŞLARI ATV İZLE | 3 Şubat Cuma Ateş Kuşları 4. bölümünde neler yaşandı? Köksüzler yakayı ele verdi!

Ateş Kuşları dizisi 3 Şubat Cuma günü 4. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Ali, Gülayşe'yi Çatal'dan korumaya çalışırken yeni bölümle birlikte Gülayşe, Yakup için gözünü karartıp tehlikeli sulara dalar. Hem hikayesiyle hem de işlediği bağlarla birlikte hem duygusal hem de sıcacık bir dünyaya kapı aralayan Ateş Kuşları'nın son bölümünde neler yaşandı?