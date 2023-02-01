Kısmetse Olur Batuhan Boz ne iş yapıyor? Kısmetse Olur Batuhan kimdir, kaç yaşında?

KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Serinin yeni yapımı olarak izleyicileri ile buluşan Kısmetse Olur : Aşkın Gücü programı haftanın 6 günü olmak üzere "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" resmi YouTube hesabından yayınlanmaktadır. Youtube hesabı üzerinden yeni bölümleri yayınlanmakta olan Kısmetse Olur programı her akşam saat 18.30'da izleyicileri ile buluşuyor.