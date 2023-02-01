Kısmetse Olur Batuhan Boz ne iş yapıyor? Kısmetse Olur Batuhan kimdir, kaç yaşında?
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programına yeni gelen damat adayı Batuhan Boz hakkında araştırmalar devam ediyor. Geçen hafta Ayşenur'un koruma altına alınıp Bilgehan'ın elenmesiyle birlikte erkekler evine yeni gelen yarışmacı, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Peki, Kısmetse Olur Batuhan kimdir? İş,te Batuhan'ın hayatı...
"Kısmetse Olur: Aşkın Gücü Batuhan kimdir?" sorusu programın takipçileri tarafından sorgulanmaya başladı. Geçen hafta eve veda eden isim Bilhan'ın ardından yerine Batuhan Boz geldi. Yeni damat adayı ilk girdiğinde Elif'i dansa kaldırarak izleyenlerin dikkatini çekti. Peki, Kısmetse Olur Batuhan kimdir, boyu kaç, mesleği ne? İşte, Kısmetse Olur'un yeni damat adayı Batuhan hakkında merak edilenler...
KISMETSE OLUR KİM ELENDİ?
Bu hafta koruma altına alınarak 15.000 TL para ödülünün sahibi olan Ayşenur oldu. Ayşenur 7 oy, Erol 4 oy aldı.Erkekler evinde Bilgehan ve kızlar evinde henüz tekrar yeni gelen Tuğçe eleme potasına girdiler. Eve veda eden isim BİLGEHAN oldu.
KISMETSE OLUR BATUHAN KİMDİR?
Kısmetse Olur Batuhan, 23 yaşında, modellik ve müzik ile ilgileniyor. Kısmetse Olur Batuhan, 2021'de Best Fotomodel oldu. Genç yarışmacı Ankara Güzel Sanatlar Lisesi mezunuymuş.
KISMETSE OLUR HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Serinin yeni yapımı olarak izleyicileri ile buluşan Kısmetse Olur : Aşkın Gücü programı haftanın 6 günü olmak üzere "Kısmetse Olur Aşkın Gücü" resmi YouTube hesabından yayınlanmaktadır. Youtube hesabı üzerinden yeni bölümleri yayınlanmakta olan Kısmetse Olur programı her akşam saat 18.30'da izleyicileri ile buluşuyor.
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- Kısmetse Olur Batuhan Boz ne iş yapıyor? Kısmetse Olur Batuhan kimdir, kaç yaşında?