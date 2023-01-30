Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta ARA FİNAL PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta ara final ne zaman ve büyük ödül nedir? soruları programın takipçileri tarafından sorgulanıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla gerçekleşen programda ara final heyecanı bir ay boyunca sürecek. Ara final oylaması sonucu 4 yarışmacı 30 gün boyunca elenmeden büyük ödül için yarışacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 30 Ocak tarihinde yaşanan gelişmeler...

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Tatar böreği tarifini en iyi yaparak belli oldu. Gelinim Mutfakta Ara Final ilk çeyreği alan gelin 21 puanla Hatice oldu. Başarılı yarışmacı diğer gelinlere fark atarak günü şanslı bitirdi.