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Gelinim Mutfakta ARA FİNAL! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim kazandı? Büyük ödül 30 ALTIN BİLEZİK!

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Giriş Tarihi: 30.01.2023
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Gelinim Mutfakta ARA FİNAL! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, kim kazandı? Büyük ödül 30 ALTIN BİLEZİK!

Gelinim Mutfakta programında 27 Ocak Cuma günü haftanın finali yaşandı. Bütün bir hafta boyunca merakla beklenen bölümde çeyrek altın ve 7 altın bileziğin sahibi belli oldu. Gelnim Mutfakta programında 30 Ocak 2023 tarihinden itibaren eleme olmayacağı duyuruldu. Dörtlü ara finalde yarışmacılar lezzetli yemekler yaparak elenmeden puan toplamaya devam edecek. Büyük ödül olarak ise 30 altın bilezik verilecek. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? İşte, detaylar...

Gelinim Mutfakta ara final ne zaman ve büyük ödül nedir? soruları programın takipçileri tarafından sorgulanıyor. Nursel Ergin'in sunumuyla gerçekleşen programda ara final heyecanı bir ay boyunca sürecek. Ara final oylaması sonucu 4 yarışmacı 30 gün boyunca elenmeden büyük ödül için yarışacak. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim kazandı? İşte, Gelinim Mutfakta 30 Ocak tarihinde yaşanan gelişmeler...

GELİNİM MUTFAKTA ARA FİNAL NEDİR?

Nursel Ergin Gelinim Mutfakta ara final heyecanının yaşanacağını, bu hafta son eleme yapılacak. Gelinim mutfakta ara final detaylarını paylaşan Nursel Ergin, önümüzdeki 30 Ocak Pazartesi gününden itibaren bir ay boyunca eleme olmayacağını söyledi. Ara final oylaması sonucu 4 yarışmacı 30 gün boyunca elenmeden büyük ödül için yarışacak.

GELİNİM MUTFAKTA ARA FİNAL BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

Gelinim Mutfakta ara final birincisi tam 30 altın bileziğin sahibi olacak. Ayrıca, yanında 20 çeyrek altın için mücadele verilecek.

4'LÜ FİNALE KALAN YARIŞMACILAR

-Rabia
-Özlem
-Hatice

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ 27 OCAK 2023?

Gelinim Mutfakta'da bu hafta elenen isim Olga oldu.

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