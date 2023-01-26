Gelinim Mutfakta final mi, bitiyor mu? Gelinim Mutfakta ara final ne zaman? BÜYÜK ÖDÜL ne olacak?

GELİNİM MUTFAKTA ARA FİNAL BÜYÜK ÖDÜL!

Gelinim Mutfakta altın yağmuruna devam ediyor. Gelinim Mutfakta ara final birincisi tam 30 altın bileziğin sahibi olacak. Ayrıca, yanında 20 çeyrek altın için mücadele verilecek. Pazartesiden itibaren 4 hafta boyunca altın dörtlü 30 bilezik için yarışacak. Gelinim Mutfakta ara final 4 hafta boyunca eleme olmadan sürecek.