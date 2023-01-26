Al Sancak dizisi nerede, hangi ilçede çekiliyor? TRT1 Al Sancak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
TRT1'in yeni dizilerinden biri olan Al Sancak dizisinin yeni bölümü bugün ekranlara geldi. Perşembe günleri ekranlara gelen, diziye dair detaylar merak konusu oluyor. Başrolünde ünlü oyuncular Uğur Güneş ile Gülsim Ali İlhan'ın yer aldığı dizinin nerede çekildiği ise izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. İşte, yeni dizi Al Sancak hakkında tüm bilgiler...
TRT 1'in yeni yapımı Al Sancak dizisi hakkında detaylar araştırma konusu oluyor. Dizide, yıldıza hilal, bayrağa kan, toprağa can veren gizli kahramanların hikayesi anlatılıyor. Senaryosunu Mehmet Bozdağ, Atilla Engin, Mehmet Arı ve Selman Kılıçaslan kaleme alırken, yönetmen koltuğunda ise Muzaffer Can Emre oturuyor. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin nerede çekildiği de gündem olmaya başladı. Peki, "Al Sancak dizisi nerede çekiliyor? " İşte, cevabı...
ALSANCAK DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Al Sancak dizisinin çekimleri İstanbul'da başladı. Dizi çekimleri için İstanbul'un farklı mekanları kullanılıyor.
AL SANCAK OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Uğur Güneş ve Gülsim Ali İlhan'ın başrolü paylaştığı yapımda, İdris Nebi Taşkan, Aybars Düzey, Emre Dinler, Cem Kurtoğlu, Ahmet Yenilmez, Ahmet Olgun Sünear, Melih Özdoğan, Tezhan Tezcan, Ömer Faruk Aran, Murat İnce, Fatih Gühan, Çağlar Sayın ve Ayşen Sezerel rol alıyor.
AL SANCAK DİZİSİ KONUSU NE?
Alsancak dizisi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılarını anlatıyor. Dünyada başlayan kaos çağı, tüm ülkelerin güvenlik politikalarını gözden geçirmesine neden olur. Enerji havzalarının terör örgütlerinin kontrolüne bırakılmasıyla yeni bir döneme girilir. TSK, özel kuvvetler bünyesinde, yurt içi ve yurt dışında nokta atışı operasyonlar gerçekletiren seçkin timler oluşturur.
Bu timlerden biri de Alsancak Timi'dir. Alsancak Timi, Türkiye'ye yönelen tehditleri yok etmek için varını yoğunu ortaya koyacaktır.
AL SANCAK NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
"Al Sancak" dizisi perşembe günleri TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.
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- Al Sancak dizisi nerede, hangi ilçede çekiliyor? TRT1 Al Sancak dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?
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