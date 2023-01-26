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Al Sancak dizisi 2.BÖLÜM İZLE! TRT 1 Al Sancak yeni bölüm FULL izle! Al Sancak SON BÖLÜM...

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Giriş Tarihi: 26.01.2023
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Al Sancak dizisi 2.BÖLÜM İZLE! TRT 1 Al Sancak yeni bölüm FULL izle! Al Sancak SON BÖLÜM...

TRT 1 ekranlarının yeni dizi Al Sancak, konuu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekmeyi başardı. 26 Ocak Perşmbe günü ekranlara gelen dizinin takipçileri yeni bölümü kaçırmak istemiyor. Al Sancak timinin konu edindiği dizi hakkında arama motorlarında Al Sancak 2. bölüm izleme linki araştılrılıyor. İşte, Al Sancak 2.bölüm izleme ekranı!

Al Sancak son bölüm İZLE! Başrollerini Uğur Güneş ve Gülsim Ali'nin paylaştığı TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Al Sancak, 2. bölümüyle bugün ekranlara geldi.Fragmanlarıyla tüm dikkatleri üzerine çeken Al Sancak timinin konu edindiği dizi hakkında araştırmalar devam ediyor. Dizinin takipçileri, Al Sancak 2. bölüm izle, Al sancak son bölüm izle, TRT 1 Al Sancak yeni bölüm full izle sorgulamaları yapılıyor. İşte, Al Sancak son bölüm izle linki!

AL SANCAK YENİ BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Al Sancak dizisi Perşembe günleri saat 20.00'da TRT1 ekranlarında yayınlanıyor.

AL SANCAK 2. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!

ALSANCAK DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Pençe Timi komutanı Yüzbaşı Ali Banazlı alınan ani bir istihbaratla timini toplar. ''Beyaz Melek'' kod adını kullanan şüpheli bir kaynaktan gelen istihbarata göre yurt dışında bir adada çok önemli bir buluşma gerçekleşecek, örgütlere silah ve finansman sağlayan büyük bir şebeke, elebaşı teröristlerle bir araya gelecektir.

Pençe Timi başarılı olursa hem Türkiye'ye yönelen milli güvenlik tehdidini bertaraf etmiş olacak hem de kısa süre önce şehit düşen arkadaşları Atilla Yüzbaşı'nın katillerine bir adım daha yaklaşacaktır. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı operasyonda Pençe Timi'ni bir sürpriz bekler.

Düşman sanılandan çok daha kalabalıktır. Operasyon zorlu şartla altında devam ederken Ali Yüzbaşı, Nadia isminde esrarengiz bir silah taciriyle karşı karşıya kalır. Bu karşılaşma sonrası yaşanacaklar ise Ali Yüzbaşı'yı oldukça zorlu bir yola sokacaktır.

ALSANCAK DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Uğur Güneş - Piyade Yüzbaşı ALİ BANAZLI

Gülsim Ali İlhan - NADIA IVANOVA

R. Aybars Düzey - Deniz Piyade Yüzbaşı SELİM ATAKAN

Emre Dinler - Piyade Yüzbaşı CENGİZ USLU

İdris Nebi Taşkan - Deniz Piyade Teğmen ARAS GÜNERİ

Ahmet Olgun Sünear - Piyade Uzman Çavuş SELÇUK TÜRKER

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