Gelinim Mutfakta 23 Ocak puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
"Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından sorgulanmaya başladı. Nursel Ergin'in sunumu ile devam eden programda hazırladıkları yemeklerle tüm hünerlerini gösteren gelinler, en yüksek puanı almaya çalışıyor. Peki, Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı? İşte, 23 Ocak Gelinim Mutfakta puan durumu...
Kanal D'de hafta içi ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor. İzleyiciler ise "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı? sorusunu sorgulamaya devam ediyor. İşte, Gelinim Mutfakta 23 Ocak Pazartesi gününün kazananı ve puan durumu....
GELİNİM MUTFAKTA 23 OCAK PUAN DURUMU
23 Ocak Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler boşnak mantısı tarifiyle en yüksek puanı almaya çalıştı. Puanlamanın devam ettiği Gelinim Mutfakta yarışmasında günün en yüksek puanını alan ismi öğrenmek için haberimizden takip edebilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta çeyrek altını kazanan gelin henüz belli olmadı. Bölüm sonunda günün birincisi açıklandığında haberimize ekleyeceğiz.
20 OCAK GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta günün birincisi ve çeyrek altını kazanan isim Rabia oldu...
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- Gelinim Mutfakta 23 Ocak puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?
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