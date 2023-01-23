Gelinim Mutfakta 23 Ocak puan durumu: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı?

Kanal D'de hafta içi ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor. İzleyiciler ise "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı? sorusunu sorgulamaya devam ediyor. İşte, Gelinim Mutfakta 23 Ocak Pazartesi gününün kazananı ve puan durumu....

GELİNİM MUTFAKTA 23 OCAK PUAN DURUMU

23 Ocak Pazartesi günü Gelinim Mutfakta yarışmasında gelinler boşnak mantısı tarifiyle en yüksek puanı almaya çalıştı. Puanlamanın devam ettiği Gelinim Mutfakta yarışmasında günün en yüksek puanını alan ismi öğrenmek için haberimizden takip edebilirsiniz.