Survivor Berdan Mardini nerede? Survivor Berdan Mardini neden yok, elendi mi, diskalifiye mi oldu?
TV8 ekranlarının reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Bugün yayınlanan bölümde yarışmacılardan Berdan Mardin'in neden yer almadığı araştırılıyor. Survivor'da ünlüler takımıdan yarışan Berdan Mardini hakkında Acun Ilıcalı şaşırtan açıklamayı yaptı. İşte, o açıklama...
Survivor 2023 sezonu tüm hızıyla devam ediyor. Dokunulmazlık oyununda da yer almayan Mardini, izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Konuya ilişkin açıklama Acun Ilıcalı tarafından yapıldı. Peki, "Berdan Mardini neden yok, elendi mi?" ,"Berdan Mardini diskalifiye mi oldu?" İşte, tüm merak edilenler...
SURVİVOR BERDAN MARDİNİ NEDEN YOK?
Berdan Mardini yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yarışmada yer almamaktadır. Ödül oyunu sırasında tansiyonu düşen Berdan Mardini sağlık ekipleri tarafından götürülmüştür. Ünlü şarkıcının oyuna devam edemeyeceği duyurulmuştur.
BERDAN MARDİNİ KİMDİR?
Berdan Mardini 5 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'da dünyaya geldi. Mardini, abasının devlet memuru olması nedeniyle çocukluğunu farklı şehirlerde geçirdi. Ailesi aslen Mardinlidir. Diyarbakır'da başladığı ilkokul eğitimine Isparta'nın Gelendost ilçesinde devam eden Berdan Mardini, o yıllarda tiyatro ve müzik gibi faaliyetlere ilgilendi, ses yarışmasına katıldı. Babasının emekli olmasından sonra ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşen Mardini, lise eğitimini İstanbul Avcılar'da Süleyman Nazif Lisesi'nde sürdürdü. Üniversite sınavlarını kazanamayan Berdan Mardini, babasının açtığı tekstil atölyesinde çalıştı.
Burada 2 yıl boyuncu çeşitli pozisyonlarda çalışmasının ardından bağlama kursuna başlayan Berdan Mardini, tesadüf eseri bir eğlence mekanından şarkı söylemesinin ardından müzik dünyasına adım atmış oldu. 90'lı yılların sonunda gece kulüpleri ve türkü bar tarzı mekanlarda şarkıcılık yapanBerdan Mardini, bu dönemde eğitim almayı çok istediği konservatuar sınavlarına girmiş ancak başarılı olamamıştır. Berdan Mardini'ye esas şöhretini kazandıran ise "Senden Çocuğum Olsun" adlı şarkısıdır.
2010 yılında Fatoş Mardini ile dünya evine giren Berdan Mardini'nin bu evlilikten "Marin" adını verdikleri bir çocukları dünyaya gelmiştir. Ünlü sanatçı müzikal çalışmalarının yanından bir dönem TRT 6 kanalında program yapmıştır.
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