22 Ocak 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri 21 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Dün akşamın reytinglerde hangi yapım birinci oldu? Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim... SIRALAMA DEĞİŞTİ!

21 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Dün akşamın reytinglerde hangi yapım birinci oldu? Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim... SIRALAMA DEĞİŞTİ!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.01.2023
ABONE OL
21 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Dün akşamın reytinglerde hangi yapım birinci oldu? Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim... SIRALAMA DEĞİŞTİ!

21 Ocak 2023 Cumartesi akşamı ekrana gelen dizi, film ve yarışma programları zirvede yer almak için yarışa girdi. Total, AB ve ABC grubunda açıklanan reyting sıralaması tablosu sabah saatlerinde belli oluyor. Peki, "21 Ocak Cumartesi reyting sonuçları açıklandı mı?","Reytinglerde kim birinci oldu?" İşte, dünün reyting sonuçları...

Dün akşamın reyting sonuçları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 21 Ocak Cumartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 21 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün akşamın birincisi...

21 OCAK REYTİNG SONUÇLARI

21 Ocak 2023 Cumartesi günü yayınlanan programların reyting sonuçları açıklandı.

Total'de birinci sırada Gönül Dağı, ikinci sırada Kardeşlerim, üçüncü sırada Gönül Dağı özet yer aldı.

20 OCAK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

Reyting sonuçları açıklandı. Total'de 1. sırada Star TV'de izleyiciyle buluşan Yalı Çapkını, 2. sırada Atv'de ekrana gelen Ateş Kuşları, 3. sırada Atv'de yayınlanan Esra Erol'da yer aldı.

1. Yalı Çapkını - Star TV

2. Ateş Kuşları - ATV

3. Esra Erol'da - ATV

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA