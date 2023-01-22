21 Ocak reyting sonuçları açıklandı! Dün akşamın reytinglerde hangi yapım birinci oldu? Survivor, Gönül Dağı, Kardeşlerim... SIRALAMA DEĞİŞTİ!

Dün akşamın reyting sonuçları izleyiciler tarafından sorgulanıyor. Total ve AB grubunda açıklanan sonuçların ardından reyting birincisi belli oluyor. 21 Ocak Cumartesi günü yayınlanan dizi ve programların reyting sonuçları belli oldu. Peki, 21 Ocak 2023 reyting sonuçları açıklandı mı? İşte, dünün akşamın birincisi...