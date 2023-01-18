Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? 18 Ocak Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU!

Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor. İzleyiciler ise "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı?" sorularını gündeme getiriyor. İşte, Gelinim Mutfakta 18 Ocak Çarşamba gününün kazananı ve puan durumu...