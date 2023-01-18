Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? 18 Ocak Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU!
Gelinim Mutfakta, günün birincisi izleyiciler tarafından araştırılıyor. Nursel Ergin'in sunumu ile devam eden programda hazırladıkları yemeklerle tüm hünerlerini gösteren gelinler, en yüksek puanı almaya çalışıyor. Peki, "Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?" İşte, 18 Ocak 2023 puan durumu...
Kanal D'nin sevilen yemek yarışması Gelinim Mutfakta'da her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor. İzleyiciler ise "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı?" sorularını gündeme getiriyor. İşte, Gelinim Mutfakta 18 Ocak Çarşamba gününün kazananı ve puan durumu...
18 OCAK GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?
Gelinim Mutfakta yarışmasında kazanan belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
17 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
17 Ocak Gelinim Mutfakta Günün Birincisi kayınvalidelerden en yüksek puanı alarak Özlem oldu. Yeni yarışmacı Özlem aynı zamanda çeyrek altının da kazanan isimi olarak günü başarılı tamamladı. Zeynep ise -2 ceza puanı aldı.
17 OCAK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
ÖZLEM- 19
HATİCE-17
ZEYNEP- 13- 2= 11
RABİA- 9
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kazandı? 18 Ocak Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU!
- Yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? 15 tatil uzatıldı mı, 1 ay mı sürecek, kaç gün? MEB TATİL TAKVİMİ!
- Seçim 14 Mayıs'ta mı yapılacak? 2023 seçim tarihi belli oldu mu? Başkan Erdoğan'dan seçim tarihi açıklaması
- 2023 YENİ YAŞLILIK MAAŞLARI | 65 yaş maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı 65 yaş aylığı ne kadar, kaç TL oldu? ÖDEME TARİHLERİ!
- Hafızlık sınav sonuçları için gözler Diyanet'te! 2023 1. dönem hafızlık sonuçları ne zaman açıklanacak? Nereden öğrenilir?
- Ukrayna İçişleri Bakanı öldü mü, neden öldü? Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırsky kimdir?
- Fenerbahçe Rizespor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? 2023 ZTK son 16 turu FB Rizespor maçı hangi kanalda?
- Trabzonspor Ümraniyespor maçı ne zaman, saat kaçta? ZTK Ümraniyespor-Trabzonspor maçı hangi kanalda? Muhtemel 11'ler...
- Taşeron işçilere müjde SON DAKİKA! 2023 taşerona kadro ne zaman gelecek? 90 bin taşerona kadro kimleri kapsıyor?
- ÖSYM EKPSS TERCİH SONUÇLARI | 2023 EKPSS tercihleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? EKPSS atama kuraları...
- SED yardımı zam farkı ne zaman yatacak? 2023 SED yardımı çocuk desteği parası ne kadar, kaç TL oldu? SON DURUM!
- MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 18 Ocak motorin (mazot), benzin, LPG fiyatı ne kadar, kaç TL? Akaryakıt fiyatları güncel liste