Bu tarif ayrılık acısını unutturacak! Gelinim Mutfakta ayrılık acısı yemeği nasıl yapılır? Tarifi, yapılışı ve malzemeler...

AYRILIK ACISI YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Öncelikle biberli harcı için biberleri soğanı ince ince keserek baharatları ekleyin ve tavada soteleyin.

Bonfileyi julyen kesip tuzlayıp biberli harcın olduğu tavada kızgın tavada pişirin.

Enchilada sosu için; sos tenceresine zeytinyağı dökün ve kızdırın. Üzerine un ilave ederek 2-3 dakika kavurun. Daha sonra domates salçası, sarımsak tozu, kırmızı toz biber, kekik ve kimyon ekleyerek karıştırın. Karışıma tavuk suyunu ekledikten sonra bir kez daha karıştırın ve kısık ateşte 10 dakika kaynatın.