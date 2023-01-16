16 Ocak 2023, Pazartesi
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Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?

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Giriş Tarihi: 16.01.2023
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Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?

"Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Nursel Ergin'in sunumu ile devam eden programda hazırladıkları yemeklerle tüm hünerlerini gösteren gelinler, en yüksek puanı almaya çalışıyor. Peki, "Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?" İşte, 16 Ocak 2023 puan durumu...

Kanal D'de hafta içi ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor. İzleyiciler ise "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı?" sorularını gündeme getiriyor. İşte, Gelinim Mutfakta 16 Ocak Pazartesi gününün kazananı ve puan durumu...

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta yarışmasında günün kazananı belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA HATİCE VE ZEYNEP ELENDİ Mİ, KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta 1070 bölümde Hatice ve Zeynep gelinin elendiği Nursel Ergin tarafından açıklandı.

Gelinim Mutfakta Rabia çeyrek altın ve bilezikleri kazanırken Zeynep ve Hatice elendi.

GELİNİM MUTFAKTA 1070.BÖLÜM PUAN DURUMU

Hatice: 47

Zeynep: 47

Rabia: 63

Özlem: 55

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