Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?
"Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Nursel Ergin'in sunumu ile devam eden programda hazırladıkları yemeklerle tüm hünerlerini gösteren gelinler, en yüksek puanı almaya çalışıyor. Peki, "Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?" İşte, 16 Ocak 2023 puan durumu...
Kanal D'de hafta içi ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor. İzleyiciler ise "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı?" sorularını gündeme getiriyor. İşte, Gelinim Mutfakta 16 Ocak Pazartesi gününün kazananı ve puan durumu...
GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta yarışmasında günün kazananı belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.
GELİNİM MUTFAKTA HATİCE VE ZEYNEP ELENDİ Mİ, KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta 1070 bölümde Hatice ve Zeynep gelinin elendiği Nursel Ergin tarafından açıklandı.
Gelinim Mutfakta Rabia çeyrek altın ve bilezikleri kazanırken Zeynep ve Hatice elendi.
GELİNİM MUTFAKTA 1070.BÖLÜM PUAN DURUMU
Hatice: 47
Zeynep: 47
Rabia: 63
Özlem: 55
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gelinim Mutfakta PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?
- TARİH VERİLDİ! İstanbul'a kar yağacak mı, ne zaman? Bu hafta havalar nasıl olacak? Meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini!
- Yeni Evim Konut Kredisi HANGİ BANKALAR veriyor? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank... Yüzde kaç peşinat ödenecek? 15 YILA VARAN VADE...
- Survivor Panorama ne zaman, saat kaçta? Survivor Panorama 2023 sunucuları kimler?
- FED 2023 TOPLANTI TARİHLERİ | Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak?
- Yeni Evim Kampanyası ile alınan evler satılabilecek mi? 2023 Orta Gelirli Konut Projesi evler kaç yıl satılamayacak?
- Yeni Evim Kampanyası 2. el evler dahil mi? Orta gelirli konut projesi ikinci el konutları kapsıyor mu? TÜM DETAYLAR!
- Kültür ve Turizm Bakanlığı 121 personel ALIMI | Başvuru Nasıl yapılır? Şoför, Aşçı, Bahçıvan, Büro personeli... KPSS şartı var mı? İşte kontenjanlar...
- Yeni Evim Kampanyası BAŞVURU FORMU | 2023 Orta Gelirli Konut başvuru ücreti var mı? Peşinat ödenecek mi?
- ZAMLI SED YARDIMI SORGULAMA EKRANI! 2023 Ocak ayı SED yardımı yattı mı, ne zaman yatacak? Ödeme tarihleri...
- Mehmet Ali Erbil sağlık durumu nasıl? Hastaneye mi kaldırıldı? Mehmet Ali Erbil kimdir, kaç yaşında, nereli? Hastalığı nedir?
- İntibak yasası son durum: 2023 emekliye intibak müjdesi var mı? 2000 sonrası için intibak düzenlemesi çıkacak mı?