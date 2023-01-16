Gelinim Mutfakta 17 OCAK PUAN DURUMU: Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?
"Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını hangi gelin kazandı?" sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oluyor. Nursel Ergin'in sunumu ile devam eden programda hazırladıkları yemeklerle tüm hünerlerini gösteren gelinler, en yüksek puanı almaya çalışıyor. Peki, "Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?" İşte, 17 Ocak 2023 puan durumu...
Kanal D'de hafta içi ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor. İzleyiciler ise "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı?" sorularını gündeme getiriyor. İşte, Gelinim Mutfakta 17 Ocak Salı gününün kazananı ve puan durumu...
17 OCAK GELİNİM MUTFAKTA KİM BİRİNCİ OLDU?
Günün birincisi ilerleyen saatlerde açıklanacaktır.
16 OCAK 2023 GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?
Gelinim Mutfakta'da bugün şıhıl mahşi tarifini en iyi hazırlayan gelin aynı zamanda çeyrek altının sahibi oldu. Gelinim Mutfakta bugün birinci olan şanslı gelin Hatice günün birincisi olarak çeyrek altını da yakasına taktı.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
HATİCE- 19
ÖZLEM- 17
RABİA- 8
ZEYNEP- 8
GELİNİM MUTFAKTA HATİCE VE ZEYNEP ELENDİ Mİ, KİM ELENDİ?
Gelinim Mutfakta 1070 bölümde Hatice ve Zeynep gelinin elendiği Nursel Ergin tarafından açıklandı.
Gelinim Mutfakta Rabia çeyrek altın ve bilezikleri kazanırken Zeynep ve Hatice elendi.
GELİNİM MUTFAKTA 1070.BÖLÜM PUAN DURUMU
Hatice: 47
Zeynep: 47
Rabia: 63
Özlem: 55
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TAKDİR TEŞEKKÜR HESAPLAMA EKRANI: Takdir teşekkür belgesi nasıl, kaç puanla alınır? 1,2,3,4,5,6,7,8. sınıf karne notu hesaplama!
- Son dakika: EYT'liler ilk maaşlarını ne zaman, hangi tarihte alacak? EYT ilk maaş ne zaman yatacak?
- MOTORİNE ZAM SON DAKİKA! 17 Ocak Benzin, Motorin, LPG fiyatı ne kadar? İstanbul, Ankara, İzmir güncel akaryakıt fiyatları
- KOMEK başvuruları nereden, nasıl yapılır? KOMEK kurs branşları neler? Komek.org.tr ONLİNE KAYIT SORGULAMA
- YÖKDİL ne zaman 2023? ÖSYM YÖKDİL başvuruları başladı mı? Sınav tarihi AÇIKLANDI!
- A101'in 19 Ocak kampanyası kuyruk oluşturacak! Ayçiçek yağı, çay, bebek bezi ve onlarca üründe görülmemiş indirim
- Aile dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Aile dizisi konusu nedir, oyuncuları kimler? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya başrolde!
- 2 bankadan 20.000 TL'ye varan FAİZSİZ destek! Fırsat bu fırsat, son tarih 31 Ocak! Başvurmayan bin pişman olacak
- TOKİ ARSA kura çekimi ne zaman? 2023 TOKİ arsa kura sonuçları ne zaman açıklanacak? ARSA VE İŞ YERİ KURA TAKVİMİ!
- 17 Ocak zamlı emekli maaşı yattı mı? SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ödeme takvimi! Kim ne kadar alacak?
- MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI: 2+1 ve 3+1 Mersin Mut ve Toroslar kura sonucu NİHAİ LİSTE sorgulama ekranı!
- EYT YASASI ne zaman çıkar? EYT ne zaman yürürlüğe girecek, Meclis'e geldi mi? İlk maaşlar ne zaman alınacak?