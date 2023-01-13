Gelinim Mutfakta 1070. BÖLÜM: 13 Ocak Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?

Kanal D'de hafta içi ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor.Programın takipçileri ise "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı? sorusunu sorgulamaya devam ediyor. İşte, Gelinim Mutfakta 13 Ocak Cuma gününün kazananı ve puan durumu....

13 OCAK 2023 GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün en yüksek puanı alan belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.