13 Ocak 2023, Cuma
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Gelinim Mutfakta 1070. BÖLÜM: 13 Ocak Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?

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Giriş Tarihi: 13.01.2023
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Gelinim Mutfakta 1070. BÖLÜM: 13 Ocak Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?

"Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?" sorusu izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Nursel Ergin'in sunumu ile devam eden programda hazırladıkları yemeklerle tüm hünerlerini gösteren gelinler, en yüksek puanı almaya çalışıyor. Peki, "Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, çeyrek altını hangi yarışmacı kazandı?" İşte, Gelinim Mutfakta 1070. bölüm kazananı...

Kanal D'de hafta içi ekranlara gelen Gelinim Mutfakta yarışmasında her gün farklı lezzet için yarışan gelinler, kayınvalidelerden en yüksek puanı almak için tüm hünerlerini gösteriyor.Programın takipçileri ise "Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, çeyrek altını kim kaptı? sorusunu sorgulamaya devam ediyor. İşte, Gelinim Mutfakta 13 Ocak Cuma gününün kazananı ve puan durumu....

13 OCAK 2023 GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta yarışmasında bugün en yüksek puanı alan belli olduğunda haberimizde yer vereceğiz.

GELİNİM MUTFAKTA 12 OCAK ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfak'ta programı hafta içi her gün saat 13:00 'te yayınlanıyor. Programda bugün en yüksek puanı Rabia topladı ve çeyrek altını kazandı.

GELİNİM MUTFAKTA 11 OCAK 2023 KİM KAZANDI?

Gelinim Mutfakta Günün Birincisi Özlem oldu. Zeynep ise tavukları fırından çıkarıp sosa bulamadığı için, -2 ceza puanı alarak puanının düşmesine neden oldu.

ÖZLEM- 21puan

HATİCE- 14 puan

RABİA- 13 puan

ZEYNEP- 4 puan

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