MASTERCHEF CANLI İZLE | 10 Ocak 2023 MasterChef FİNAL bölümü kesintisiz izle!

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

Masterchef'te bu sezonki büyük ödül henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 1. olan kupa ve lüks bir otomobil sahibi olmuştu. Bu yıl ise şampiyona 500 bin TL veya araba ödülü verileceği tahmin ediliyor.