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MASTERCHEF CANLI İZLE | 10 Ocak 2023 MasterChef FİNAL bölümü kesintisiz izle!

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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MASTERCHEF CANLI İZLE | 10 Ocak 2023 MasterChef FİNAL bölümü kesintisiz izle!

MasterChef Türkiye programında bu akşam final rüzgarı esiyor. İki yarışmacının kıyasıya mücadele edeceği yarışmada 2023 şampiyonluğu için nefesler tutuldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şefin sunumu ile ekranlara gelen MasterChef programı canlı izleme linki arama motorlarında araştırılmaya başlandı. İşte 10 Ocak 2023 MasterChef final bölümü kesintisiz izle!

MasterChef canlı izle aratılmaları hız kazandı. 10 Ocak Salı günü final yapacak olan programda 2023 şampiyonunun belirlenmesine saatler kaldı. MasterChef Türkiye'de Kıvanç, Metin ve Ayaz son üçe adını yazdırmıştı. MasterChef'te finale kalan isimler Kıvanç ve Metin oldu. Peki MasterChef 2023 şampiyonu kim olacak? MasterChef canlı izle...

MASTERCHEF FİNAL BÖLÜMÜ CANLI YAYIN İZLE

Masterchef 2023 final bölümünü TV8 internet adresinden izleyebilirsiniz.

MASTERCHEF 2023 FİNALİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

MasterChef 2023 finali bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Heyecan dolu yarışmanın final bölümü canlı olarak TV8 ekranlarından yayınlanacak. MasterChef'in final bölümü yine 3 aşamalı olarak gerçekleşecek.

MASTERCHEF TÜRKİYE 2023 FİNALİSTLERİ KİMLER?

MasterChef Türkiye'de Kıvanç, Metin ve Ayaz son üçe adını yazdırmıştı. Masterchef'te finale kalan isimler Kıvanç ve Metin oldu.

MASTERCHEF BÜYÜK ÖDÜLÜ NE?

Masterchef'te bu sezonki büyük ödül henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl 1. olan kupa ve lüks bir otomobil sahibi olmuştu. Bu yıl ise şampiyona 500 bin TL veya araba ödülü verileceği tahmin ediliyor.

MASTERCHEF GEÇEN SENELERDEKİ BÜYÜK ÖDÜLLER

Masterchef Türkiye'nin ilk yayınlanan sezonunda büyük ödül 100 bin TL idi. MasterChef 2019'da ise para ödülü araba ile değiştirilmiş ve şampiyon olan Cemre Fiat Dolce Vita'nın sahibi olmuştu. 2020 MasterChef Türkiye şampiyonu Serhat Doğramacı büyük ödül olarak Jeep Renegade marka bir araç kazandı. 2021 yılında ise şampiyona otomobil verilmişti.

MASTERCHEF METİN KİMDİR?

MasterChef Metin, ana kadro için üçüncü turda mücadele ederek finale yükselen ilk isim oldu. MasterChef Türkiye 2022'nin iddialı isimlerinden olan ilk yarışmacı Metin Yavuz, 24 yaşındadır. Bolu Mengenli olan Yavuz, 2019 Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Metin Yavuz, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşmaktadır. Metin Yavuz, 2015 yılından itibaren de aynı işletmede çalışıyor.

MASTERCHEF KIVANÇ KİMDİR?

Yarışmaya İstanbul'dan katılan Kıvanç Karadeniz, 31 yaşında ve 7 yıldır aşçılık yapıyor. İstanbul Yeniköy'de bir restoranda yardımcı mutfak şefi olarak çalışan MasterChef Kıvanç, ilk iki turda başarılı yemekler yaparak üçüncü tura çıkmaya hak kazandı. Yarışmaya mesleğe yeni katılacaklara ilham olmak için katıldığını söyleyen yarışmacı, 4 aydır programa hazırlandığını ve uzun yıllardır MasterChef Türkiye'yi takip ettiğini ifade etmişti.

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