Kardeşlerim Leyla öldü mü? Kardeşlerim'in Leyla'sı Nazlı Çetin dizinden ayrılacak mı?
ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim, Ocak Cumartesi akşamı 74. bölümüyle ekranlara geldi. Heyecanlı sahnelerin yaşandığı dizide yine hiç beklenmedik gelişmeler yaşandı. Dün yayınlanan bölümde, Leyla'nın merdivenlerden yuvarlanması izleyicileri şüpheye düşürdü. Kardeşlerim'i ilgiyle takip edenler bu sahnenin ardından, Kardeşlerim'in Leyla'sı Nazlı Çetin diziden ayrıldı mı? sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, detaylar...
Kardeşlerim'in Leyla'sı öldü mü? sorsusu 74.bölümün ardından gündeme getirildi. Dizinin dün yayınlanan yeni bölümünde Leyla ve Süsen, Ömer'in doğum gününde yeniden karşı karşıya geldi. Yaşanan arbedede Leyla merdivenlerden yuvarlandı. Olaylar üzerine izleyiciler, Kardeşlerim'in Leyla'sı Nazlı Çetin diziden ayrıldı mı? sorusunu sorgulamaya başladı.İşte, Kardeşlerim dizisi hakkında merak edilenler...
KARDEŞLERİM LEYLA ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILIYOR MU?
Cumartesi yayınlanan bölümün son sahnesinde Süsen ile tartışan Leyla, merdivenlerden yuvarlanıyor. Leyla'nın düşerken kafasını yere set bir şekilde çarpması akıllara karakterin diziden ayrılabileceği düşüncesini getirdi. Sorunun yanıtı yeni bölümle birlikte netliğe kavuşacak.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Leyla hızla hastaneye kaldırılırken; tüm çocuklar bu zor zamanında Tolga'ya destek olurlar. Şengül heyecanla, evine geri dönecek Orhan'ı beklemektedir.
Sebep olduğu durum yüzünden vicdan azabı duyan Süsen, Sarp'ın şaşırtıcı tavrıyla karşılaşırken, Ömer'in Yılmaz ailesiyle olan bağı gün geçtikçe daha da güçlenir. Hastanede beklenmedik birisiyle karşılaşan Tolga için ise tüm yaşananlar, yeni bir başlangıcın ilk adımı olacaktır.
NAZLI ÇETİN KİMDİR?
Nazlı Can Çetin 29 Nisan 2000 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim ve öğretim hayatına İstanbul'da başlayan güzel oyuncu akademik kariyerini Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamladı. 2019 yılında düzenlenen Miss Turkey 2019 Güzellik yarışmasında finale kalan isimler arasında yer aldı.
Nazlı Çetin kameraların karşısına geçmeden önce Craft Oyunculuk Akademsi eğitmenlerinden oyunculuk eğitimi aldı. Kamera önü oyunculuk eğitimini başarı ile tamamlayan güze oyuncu ilk kez 2019 yılında Lifecell ardından da Pepsi reklam filmlerinde rol alarak Türkiye ve dünyanın dev markalarının yüzü oldu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kardeşlerim Leyla öldü mü? Kardeşlerim'in Leyla'sı Nazlı Çetin dizinden ayrılacak mı?
- Okullar ne zaman kapanacak? 15 tatil ne zaman? Yarıyıl tatiline kaç gün kaldı? MEB 2023 TAKVİMİ!
- Kısmetse Olur 25. bölüm bugün var mı, yok mu? Kısmetse Olur Aşkın Gücü hangi günler yayınlanıyor?
- 2023 HAC KANTENJANLARI: 65 yaş ve üstü hacca gidecek mi? Hac başvuruları nereden, nasıl yapılır?
- MSB 16 bin sözleşmeli er-erbaş alımı yapacak! Peki, MSB sözleşmeli erbaş alımı ne zaman, başvuru şartları neler?
- Fenerbahçe Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? FB-GS DERBİ MAÇI MUHTEMEL 11'LER
- Binlerce işçiye 12.401 TL İKRAMİYE! 2023 yılı ödeme tarihleri belli oldu! Maaşa göre kim, ne kadar alacak? İşte, rakamlar...
- EYT'de 1 Şubat 2023 ZAMLI MAAŞ HESABI! Paralar bu tarihten itibaren birikecek! ÇİFT MAAŞ + 3 ayrı dönem detayı...
- 2023 ZAMLI evde bakım maaşı ne kadar oldu, ne zaman yatacak? 8 OCAK evde bakım maaşı yatan iller listesi...
- Masterchef 3. finalist kim oldu? 7 Ocak 2023 Masterchef Türkiye kim elendi, kim kazandı? FİNALE KALAN SON İSİM...
- 2023 TOKİ Kahramanmaraş kura çekimi CANLI İZLE! 2+1 3+1 TOKİ KAHRAMANMARAŞ İSİM LİSTESİ SORGULAMA | Göksun, Türkoğlu, Afşin, Pazarcık, Çağlayancerit...
- İller Bankası personel alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2023 İLBANK personel alımı sözlü sınav ne zaman yapılacak?