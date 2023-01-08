Kardeşlerim Leyla öldü mü? Kardeşlerim’in Leyla’sı Nazlı Çetin dizinden ayrılacak mı?

Sebep olduğu durum yüzünden vicdan azabı duyan Süsen, Sarp'ın şaşırtıcı tavrıyla karşılaşırken, Ömer'in Yılmaz ailesiyle olan bağı gün geçtikçe daha da güçlenir. Hastanede beklenmedik birisiyle karşılaşan Tolga için ise tüm yaşananlar, yeni bir başlangıcın ilk adımı olacaktır.