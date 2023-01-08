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Kardeşlerim Leyla öldü mü? Kardeşlerim'in Leyla'sı Nazlı Çetin dizinden ayrılacak mı?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.01.2023
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Kardeşlerim Leyla öldü mü? Kardeşlerim’in Leyla’sı Nazlı Çetin dizinden ayrılacak mı?

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Kardeşlerim, Ocak Cumartesi akşamı 74. bölümüyle ekranlara geldi. Heyecanlı sahnelerin yaşandığı dizide yine hiç beklenmedik gelişmeler yaşandı. Dün yayınlanan bölümde, Leyla'nın merdivenlerden yuvarlanması izleyicileri şüpheye düşürdü. Kardeşlerim'i ilgiyle takip edenler bu sahnenin ardından, Kardeşlerim'in Leyla'sı Nazlı Çetin diziden ayrıldı mı? sorusunu sorgulamaya başladı. İşte, detaylar...

Kardeşlerim'in Leyla'sı öldü mü? sorsusu 74.bölümün ardından gündeme getirildi. Dizinin dün yayınlanan yeni bölümünde Leyla ve Süsen, Ömer'in doğum gününde yeniden karşı karşıya geldi. Yaşanan arbedede Leyla merdivenlerden yuvarlandı. Olaylar üzerine izleyiciler, Kardeşlerim'in Leyla'sı Nazlı Çetin diziden ayrıldı mı? sorusunu sorgulamaya başladı.İşte, Kardeşlerim dizisi hakkında merak edilenler...

KARDEŞLERİM LEYLA ÖLDÜ MÜ, DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Cumartesi yayınlanan bölümün son sahnesinde Süsen ile tartışan Leyla, merdivenlerden yuvarlanıyor. Leyla'nın düşerken kafasını yere set bir şekilde çarpması akıllara karakterin diziden ayrılabileceği düşüncesini getirdi. Sorunun yanıtı yeni bölümle birlikte netliğe kavuşacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla hızla hastaneye kaldırılırken; tüm çocuklar bu zor zamanında Tolga'ya destek olurlar. Şengül heyecanla, evine geri dönecek Orhan'ı beklemektedir.

Sebep olduğu durum yüzünden vicdan azabı duyan Süsen, Sarp'ın şaşırtıcı tavrıyla karşılaşırken, Ömer'in Yılmaz ailesiyle olan bağı gün geçtikçe daha da güçlenir. Hastanede beklenmedik birisiyle karşılaşan Tolga için ise tüm yaşananlar, yeni bir başlangıcın ilk adımı olacaktır.

NAZLI ÇETİN KİMDİR?

Nazlı Can Çetin 29 Nisan 2000 tarihinde İstanbul'da doğdu. Eğitim ve öğretim hayatına İstanbul'da başlayan güzel oyuncu akademik kariyerini Bahçeşehir Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği bölümünde tamamladı. 2019 yılında düzenlenen Miss Turkey 2019 Güzellik yarışmasında finale kalan isimler arasında yer aldı.

Nazlı Çetin kameraların karşısına geçmeden önce Craft Oyunculuk Akademsi eğitmenlerinden oyunculuk eğitimi aldı. Kamera önü oyunculuk eğitimini başarı ile tamamlayan güze oyuncu ilk kez 2019 yılında Lifecell ardından da Pepsi reklam filmlerinde rol alarak Türkiye ve dünyanın dev markalarının yüzü oldu.

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