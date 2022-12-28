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Yılbaşı akşamı TV programları: 2023 yılbaşında televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi program olacak?

TELEVİZYON ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.12.2022
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Yılbaşı akşamı TV programları: 2023 yılbaşında televizyonda neler var? Hangi kanalda hangi program olacak?

Yılbaşını evde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, televizyonlarda hangi programların olacağını merak ediyor. 2023 için geri sayım başlarken, yılbaşı programları da günler öncesindne yayınlanmaya başladı. Ünlü isimlerin dahil olduğu yılbaşı programlarının detayları açıklandı. Peki, yılbaşında TV'de ne var? İşte ATV, TV8, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 2023 yılbaşı akşamı TV programları...

Yılbaşında TV'de ne var? Yeni yıla sayılı günler kaldı. Yılbaşını evde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, televizyonlarda hangi programların olacağını araştırıyor. 2023 yılbaşı için geri sayım başlarken hangi kanalda hangi programın olacağı belli oldu. Kanallar yılbaşı özel programlarının tanıtımları yayınladı. Peki, yılbaşında TV'de ne var? İşte ATV, TV8, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 2023 yılbaşı akşamı TV programları...

YILBAŞINDA TV'DE NE VAR?

31 Aralık Cumartesi akşamında ATV, TV8, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ekranlarında olacak yılbaşı özel programları şu şekilde:

ATV

atv, yeni yılı eğlence dolu bir programla karşılıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programına Hülya Avşar konuk oluyor. Hülya Avşar'ın muhteşem performansıyla renklenen Kim Milyoner Olmak İster Cumartesi 20.00'de atv'de.

2022 yılının son saatleri ve 2023'ün ilk anlarına eğlence dolu bir programla girmek için Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünü kaçırmayın.

TV8

Tv8'de, O Ses Türkiye yılbaşı özel programı ekranlara gelecek. Yılbaşı özel programında Neslihan Atagül & Kadir Doğulu, Danla & Cemal Can, Ayça Ayşin Turan, Büşra Pekin, Hafsanur Sancaktutan, Talat Bulut, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Nilsu Berfin Aktaşi ve Aslıhan Malbora gibi ünlü isimler performanslarını sergileyecekler.

Gecede ayrıca Eser ve Berfu Yenenler, Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyecek.

KANAL D

Kanal D'de Şarkılar Bizi Söyler'in 31 Aralık Cumartesi akşamı yayınlanacak olan yılbaşı bölümünde "Yılbaşı Gazinosu" ekranlara gelecek.

SHOW TV

Show TV'de yılbaşı gecesi Güldür Güldür Show ekranlara gelecek. 'Güldür Güldür Show'un yılbaşı özel bölümünde Sagopa Kajmer-Ramiz, Levent Yüksel, Aleyna Tilki, Devrim Özkan, Sadettin Teksoy, İsmail Tunçbilek-Aytaç Doğan konuk olacak.

STAR TV

Yıllar sonra ekrana geri dönen Tatlıses'in sunduğu İbo Show, yılbaşı gecesi ekran başındaki seyircisine eşsiz bir müzik seyri sunacak. İbo Show yılbaşı bölümüne; Gülben Ergen, İrem Derici, Arabesk müziğin en sevilen sanatçılarından Cengiz Kurtoğlu Mahmut Tuncer, Şafak Sezer konuk olacak.

TRT 1

Geçmiş yıllarda TRT ekranlarında yer alan sanatçıların bulunduğu programlar tekrar yayınlanacak. Saat 00.15'te TRT 1'de ekranlara gelecek olan "1'de Nostalji" programında 1970, 80 ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarının yer aldığı "Yeni Yıl Nostaljisi" programı yılbaşı günü izleyiciyle buluşacak.

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