Yılbaşında TV'de ne var? 2023 yılbaşı akşamı TV programları: ATV, TV8, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı...
Yılbaşını evde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, televizyonlarda hangi programların olacağını merak ediyor. 2023 için geri sayım başlarken, yılbaşı programları da günler öncesindne yayınlanmaya başladı. Ünlü isimlerin dahil olduğu yılbaşı programlarının detayları açıklandı. Peki, yılbaşında TV'de ne var? İşte ATV, TV8, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 2023 yılbaşı akşamı TV programları...
Yılbaşında TV'de ne var? Yeni yıla sayılı günler kaldı. Yılbaşını evde geçirmeye hazırlanan vatandaşlar, televizyonlarda hangi programların olacağını araştırıyor. 2023 yılbaşı için geri sayım başlarken hangi kanalda hangi programın olacağı belli oldu. Kanallar yılbaşı özel programlarının tanıtımları yayınladı. Peki, yılbaşında TV'de ne var? İşte ATV, TV8, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 2023 yılbaşı akşamı TV programları...
YILBAŞINDA TV'DE NE VAR?
31 Aralık Cumartesi akşamında ATV, TV8, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 ekranlarında olacak yılbaşı özel programları şu şekilde:
ATV
atv, yeni yılı eğlence dolu bir programla karşılıyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programına Hülya Avşar konuk oluyor. Hülya Avşar'ın muhteşem performansıyla renklenen Kim Milyoner Olmak İster Cumartesi 20.00'de atv'de.
2022 yılının son saatleri ve 2023'ün ilk anlarına eğlence dolu bir programla girmek için Kim Milyoner Olmak İster yılbaşı özel bölümünü kaçırmayın.
TV8
Tv8'de, O Ses Türkiye yılbaşı özel programı ekranlara gelecek. Yılbaşı özel programında Neslihan Atagül & Kadir Doğulu, Danla & Cemal Can, Ayça Ayşin Turan, Büşra Pekin, Hafsanur Sancaktutan, Talat Bulut, Selin Şekerci, Selçuk Yöntem, Kerem Alışık, Ebru Şahin, Onur Buldu, Alina Boz, Melis Sezen, Cemre Baysel, Nilsu Berfin Aktaşi ve Aslıhan Malbora gibi ünlü isimler performanslarını sergileyecekler.
Gecede ayrıca Eser ve Berfu Yenenler, Çift Terapisi adlı gösterilerini sahneleyecek.
TRT 1
Geçmiş yıllarda TRT ekranlarında yer alan sanatçıların bulunduğu programlar tekrar yayınlanacak. Saat 00.15'te TRT 1'de ekranlara gelecek olan "1'de Nostalji" programında 1970, 80 ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarının yer aldığı "Yeni Yıl Nostaljisi" programı yılbaşı günü izleyiciyle buluşacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Akbil kullananlar DİKKAT! Geri sayım başladı! İstanbulkart kişiselleştirme nereden, nasıl yapılır? İETT kartı kişiselleştirme neden yapılmalı?
- Gübre fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 2022-2023 Gübre ve yem fiyatlarına İNDİRİM geldi mi, yüzde kaç?
- Yılbaşında TV'de ne var? 2023 yılbaşı akşamı TV programları: ATV, TV8, Kanal D, Star TV, Show TV, TRT 1 yayın akışı...
- BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ 2023 açıklandı mı? MSB ASAL yeni bedelli askerlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- SAĞLIK BAKANLIĞI İŞKUR kurası saat kaçta? 11 bin 317 işçi kurası nihai aday ne demek? Temizlik görevlisi, klinik destek elemanı kurası ne zaman?
- OKUL SERVİS ÜCRETLERİ 2023 ZAMMI | İstanbul'da servis fiyatları ne kadar, kaç TL? Personel servislerine ne kadar zam geldi?
- 27 Aralık TOKİ kura çekilişleri neden yok? TOKİ Sosyal Konut kura çekimi iptal mi oldu? TOKİ 5. etap kura TAKVİMİ
- Evcil hayvanlara mikroçip uygulamasında süre uzatılacak mı? Mikroçip uygulaması için ek süre verildi mi? Bakan Kirişci açıkladı!
- İstanbul'da toplu ulaşım zammı ne zaman geçerli olacak? 2023 İETT zamlı tarife hangi tarihten itibaren uygulanacak?
- İstanbul zamlı ulaşım ücretleri: Marmaray, metrobüs, metro, adalar akbil fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? Yeni tarife...
- İstanbul'da minibüs ve dolmuş ücretleri ne kadar oldu? 2023 Kısa-uzun mesafe minibüs ücret tarifeleri kaç TL? YENİ TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİ!
- Son dakika: İstanbul'da toplu ulaşıma zam geldi mi, ne kadar? 2023 İETT, öğrenci akbili, taksi ücreti kaç TL oldu?