Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 14. fragman çıktı mı? 27 ARALIK YENİ BÖLÜM İZLE!

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölüm yayınlan mı, ne zaman? sorusu merak konusu oldu. Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran programın yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü Youtube üzerinden yayınlanıyor. Peki, Kısmetse Olur 14.bölüm ne zaman yayınlanacak, fragman çıktı mı? Kısmetse Olur saat kaçta yayınlanıyor? İşte, detaylar....

KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü haftanın 6 günü saat 18:30'da yayınlanıyor.Programın 14.bölümü henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.