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Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 14. fragman çıktı mı? 27 ARALIK YENİ BÖLÜM İZLE!

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Giriş Tarihi: 27.12.2022
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Kısmetse Olur yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 14. fragman çıktı mı? 27 ARALIK YENİ BÖLÜM İZLE!

Kısmetse Olur, yayınlandığı ilk günden itibaren izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Programın yeni formatına "Aşkın Gücü" ismi eklendi. 9 erkek ve 9 kadın adayın olduğu programda adından söz ettirmeye devam ediyor. Kısmetse Olur'un 13.bölümünün ardından yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak ediliyor. Peki, Kısmetse Olur 14. bölüm ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur: Aşkın Gücü 14. fragman çıktı mı?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü yeni bölüm yayınlan mı, ne zaman? sorusu merak konusu oldu. Yayınlandığı ilk günden beri reyting rekorları kıran programın yeni bölümleri ilgiyle takip ediliyor. Öykü Serter'in sunumuyla ekranlara gelen Kısmetse Olur Aşkın Gücü Youtube üzerinden yayınlanıyor. Peki, Kısmetse Olur 14.bölüm ne zaman yayınlanacak, fragman çıktı mı? Kısmetse Olur saat kaçta yayınlanıyor? İşte, detaylar....

KISMETSE OLUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü haftanın 6 günü saat 18:30'da yayınlanıyor.Programın 14.bölümü henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında YouTube üzerinden izleyebilirsiniz.

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ HANGİ GÜNLER VAR?

Kısmetse Olur her hafta Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri yayınlanıyor. Programında genellikle Cumartesi günü haftanın birincisi belirlenirken Pazartesi günü ise eleme oluyor.

KISMETSE OLUR ELEME GECESİ YAPILDI MI, KİM ELENDİ?

Kısmetse Olur'da erkekler evinden dokunulmazlığı kazanan isim Erol, kadınlar evinden ise Yaren olarak belirlendi. Fakat elenen isimler henüz netleşmedi. Sosyal medyada Zeyd ya da Furkan'ın elenmeye yakın olduğu iddia edildi.

KISMETSE OLUR AŞKIN GÜCÜ YARIŞMACILARI

Erkek yarışmacıları: Serdar, Erhan, Bilek, Sedat, Erol, Zeyd, Kaan, Oğulcan, Tolga

Kadın yarışmacıları: Yeliz, Yaren, Şeydanur, Simge, Aybüke, Merve, Cansel, Tuğçe, Ayşenur

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