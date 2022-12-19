Kısmetse Olur ELEME GECESİ! Kısmetse Olur: Aşkın Gücü bugün kim elenecek? Kısmetse Olur 7.bölüm KİM VEDA EDECEK?

Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı haftanın 6 günü YouTube ekranlarından Saat 18.30'da yayınlanıyor.18 Aralık'ta yayınlanması beklenen yarışma bugün ekranlara gelecek. Bugün gerçekleşecek olan gala gecesinde kimin elenip, elenmeyeceği merak konusu oluyor. Peki Kısmetse Olur: Aşkın Gücü eleme gecesi ne zaman, kim elenecek?

KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ GALA NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının gala gecesi, resmi hesabından yayınlanan bilgiye göre 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 18:30'da, Youtube üzerinden izleyicilerle buluşacak.