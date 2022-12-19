Kısmetse Olur ELEME GECESİ! Kısmetse Olur: Aşkın Gücü bugün kim elenecek? Kısmetse Olur 7.bölüm KİM VEDA EDECEK?
18 Aralık 2022 tarihinde beklenen Kısmetse Olur gala gecesinin yayınlanmamasının ardından izleyiciler, tarih araştırmalarına başladı. Her hafta bir erkek bir gelin adayının eleneceği yarışma bugün 7.bölümüyle ekranlara gelecek. Peki, Kısmetse Olur bugün kim, hangi yarışmacı elenecek? İşte, gala gecesi hakkında tüm merak edilen detaylar...
Kısmetse Olur: Aşkın Gücü programı haftanın 6 günü YouTube ekranlarından Saat 18.30'da yayınlanıyor.18 Aralık'ta yayınlanması beklenen yarışma bugün ekranlara gelecek. Bugün gerçekleşecek olan gala gecesinde kimin elenip, elenmeyeceği merak konusu oluyor. Peki Kısmetse Olur: Aşkın Gücü eleme gecesi ne zaman, kim elenecek?
KISMETSE OLUR: AŞKIN GÜCÜ GALA NE ZAMAN?
Heyecanla beklenen Kısmetse Olur Aşkın Gücü programının gala gecesi, resmi hesabından yayınlanan bilgiye göre 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 18:30'da, Youtube üzerinden izleyicilerle buluşacak.
KISMETSE OLUR YARIŞMACILARI
Gelin adayları: Aybüke, Şeydanur, Simge, Yeliz, Yaren, Cansel, Tuğçe ve Ayşenur.
Damat adayları: Zeyd, Kaan, Bilek, Sedat, Serdar, Erhan, Erol ve Oğulcan.
EN ÇOK OYU KİM ALMIŞTI?
Kadınlar evinde en çok oyu alarak ilk haftada favori olan yarışmacı Şeyda oldu. Erkekler evinde ise favori yarışmacı Oğulcan oldu.
2015 yılında ekranlara gelen Kısmetse OLur, evlilik programlarının yasaklanması nedeniyle noktalanmıştı. 12 Aralık 2022 Pazartesi günü, 5 yıl aradan sonra Kısmetse Olur Aşkın Gücü adıyla ve ünlü sunucu Öykü Serter'in sunumuyla haftanın 6 günü yayınlanmaya devam ediyor.
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