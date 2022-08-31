31 Ağustos 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Ağustos Çarşamba canlı izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Ağustos Çarşamba canlı izle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 31.08.2022 Güncelleme Tarihi: 31.08.2022
ABONE OL
Müge Anlı ile Tatlı Sert 31 Ağustos Çarşamba canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (31 Ağustos 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 31 Ağustos Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; suçladığı sevgilisiyle görüştü mü? Radyocu Mehmet Karahan cinayeti! 17 yaşındaki genç kız, günlerdir haber alınamaya üniversite öğrencisi! Acılı aileler, ortak endişe... Biri Konya’dan diğeri İstanbul’dan kaybolan iki genç kızımızla ilgili sıcak gelişmeler! Diyarbakır’da kadın cinayeti! Evinin önüne çıktı, başından vuruldu! Şüphelerin yoğunlaştığı nişanlı... 19 yaşında Rabia Aslan’ın katili kim? Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA