08 Haziran 2022, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Televizyon Haberleri Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Haziran Çarşamba canlı izle

Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Haziran Çarşamba canlı izle

TELEVİZYON
Giriş Tarihi: 08.06.2022
ABONE OL
Müge Anlı ile Tatlı Sert 8 Haziran Çarşamba canlı izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (8 Haziran 2022 Çarşamba) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 8 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Yeşilırmak nehrinde infaz, kuşkular... Cinayet saati neredeydi? Ardı arkası kesilmeyen iddialar, uzun sürmeyen söz... Muhammet Burhan’ın katili kim? Yakın arkadaşını öldürdü, izini kaybettirmeye çalıştı, itiraf etti, gömdüğü yeri gösterdi! Savaş Aydoğan cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler! Mermer ustasına pahalıya patlayan aşk! İş arkadaşının eşiyle evlenir sandı, hayal kırıklığına uğradı! Kaybedilen paralar, garip davranışlar! Yunus Bey’in dolandırılma iddiası ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA