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Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Nisan 2022 Cuma tek parça izle

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Giriş Tarihi: 01.04.2022 Güncelleme Tarihi: 01.04.2022
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Müge Anlı ile Tatlı Sert 1 Nisan 2022 Cuma tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (1 Nisan 2022 Cuma) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 1 Nisan Cuma günü canlı yayınlanan programda; inandırdılar, vicdanına dokundular! Giden 867 bin lira, ortak acı! Canını ve canından parçasını geri isteyen Leyla Coş’un hikayesi! Edirne’de katledile dört kişilik aile! Kim, ne istedi? Güner ailesiyle ilgili sıcak gelişmeler! 2017 yılından beri haber alınamayan Celal Seyit’in şüpheli kaybı ve Müge Anlı ile Tatlı Sert’te yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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