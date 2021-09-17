Türkiye’nin konuştuğu ‘Elmalı Davası’ devam ediyor! 3 zanlı hakim karşısında
Antalya Elmalı’da iki kardeşin cinsel istismara uğradığı iddiası ile çocukların annesi, üvey babası ve dayılarının yargılanması devam ediyor.
Antalya Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuksuz zanlılar çocukların annesi M.A, üvey baba R.A. ile dayı S.C.G. hazır halde bulundu. Mahkemeye, taraf avukatları ve çeşitli illerden gelen baro avukatları ve dernek temsilcileri katıldı.
Tanık olarak dinlenen babaanne Günay S, zanlılar ve duruşmaya gelmeyen öteki aile üyelerinden şikayetçi olduğunu belirtti.
ÇOCUKLAR AĞIR İLAÇLAR KULLANIYOR
Çocukların istismar edildiğini savunan Günay S, torunlarının ağır travmalar yaşadığını, koruma altına alındıklarını ve ağır ilaçlar kullandıklarını belirtti.
Baba Gürhan G, çocuklarını özlediğini, onların da kendisini özlediğini dile getirdi.
"BUNU YAŞATANLARIN SERBESTÇE DOLAŞMALARINI KABUL EDEMİYORUM"
Çocuklarının, sevgisine ihtiyaç duyduğunu ifade eden Gürhan G, "Çocuklarım koruma altında ve iyi korunduklarına inanıyorum ama yanımda olmaları onlar için daha iyi olacaktır. Çocuklarıma bunu yaşatanların serbestçe dolaşmalarını kabul edemiyorum. Çocuklarıma kavuşmak istiyorum." dedi.
NELER OLDU?
Balıkesir'de Edremit Cumhuriyet Başsavcılığına 5 Mayıs 2020'de başvuran babaannenin, Antalya'nın Finike ilçesindeki torunları G.E.G. (7) ile ağabeyi İ.E.G'nin (10), anne, üvey baba ve dayıları tarafından 2019'da cinsel istismara uğradıkları iddiasıyla ihbar ve şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatılmıştı. 24 Temmuz 2020'de düzenlenen iddianameyle sanıkların cezalandırılması istemiyle Elmalı Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. 21 Mayıs'taki duruşmada sanıkların tutuksuz yargılanmasına karar verilmiş, 2 kardeş devlet korumasına alınmıştı.
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