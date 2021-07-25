Baş Belası 6. bölüm canlı izle | Baş Belası yeni bölüm canlı izle
Hem kahkaha hem de heyecanın bir arada olduğu Baş Belası, ATV'de yayın hayatına merhaba dedi. Tanım videoları ve fragmanlarıyla izleyicilerden tam puan alan Baş Belası'nın başrollerini İrem Helvecıoğlu ve Seçkin Özdemir paylaşıyor. Baş Belası'nda bu hafta, "Ben bundan sonra yokum!" sözü dikkat çekiyor. Diziseverler 'Baş Belası canlı izle' yöntemlerini araştırmaya başladı. İşte Baş Belası 6. yeni bölüm canlı izleme adresi...
BAŞ BELASI DİZİSİNDE BU HAFTA
Başkomiser Şahin, hakkında açılan soruşturma sonuçlanana kadar cinayet bürodan uzak kalacağını açıklar. Şahin'in emniyetten uzak olacağı bu dönemde 'Şebeke'nin peşine düşeceğinden emin olan Mehmet Amir, bu endişesini İpek'le paylaşır. Uyarılara aldırmayan Şahin ise 'Şebeke'yi ortaya çıkarmak için bir plan yapar ve bu planını uygulamaya koyar.
Diğer tarafta sakin bir mahallede art arda işlenen cinayetler ekibin kabusu haline gelir. Şahin'in yokluğunda ekibin zorlandığını gören İpek, sorgu ve gözlem yeteneklerini sonuna kadar kullanır.
BAŞ BELASI 6. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE