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Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm canlı izle! | Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm canlı izle

'nin yeni dizisi Bozkır Arslanı , bu akşam yeni bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor. 'ın efsanevi hikayesinin anlatıldığı dizisinin 5. yeni bölümünde "Benim kalbime sığınan birine kim zorla laf söyleye..." sözü dikkat çekiyor. İşte Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm canlı izleme adresi....

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Giriş Tarihi: 18.06.2021
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Bozkır Arslanı Celaleddin 5. bölüm canlı izle! | Bozkır Arslanı Celaleddin yeni bölüm canlı izle

Mihricihan'ın planıyla zehirli bir yılanın hedefine konan Kutlu Bike'ye yapılan saldırı Celaleddin'i çileden çıkarır. Celaleddin, Türkan Hatun'un tüm itirazlarına rağmen Kutlu Bike ile evlenmekte kararlı olduğunu açıklar. Bu haber Behram tarafından sevinçle karşılanır. Haşhaşiler, Kutlu Bike vasıtasıyla Celaleddin'i ortadan kaldırmak ve Cengiz Han'ın saldırısı öncesinde ülkeyi iyice zayıflatmak için şeytani bir plan kurar. Sultan Aleaddin, Moğol tehlikesine karşı ülkesini korumak için yeni bir ittifak ararken, Türkan Hatun saraydaki nüfuzunu artırmak üzere hamleler yapar.

BOZKIR ARSLANI CELALEDDİN 5. YENİ BÖLÜM CANLI İZLE

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